- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Liga 1
- Selección Peruana
- Pablo Bengoechea
No compres esta fórmula infantil en Walmart y Target, causa botulismo: minoristas no retiraron producto pese a advertencia
La FDA ha identificado un brote de botulismo infantil relacionado con la ingesta de esta fórmula, por lo que pidió el retiro del producto, pero no todos acataron.
La Administración de Alimento y Medicamento de Estados Unidos (FDA) alertó que los principales negocios minoristas del país como Walmart, Target, Kroger y Albertsons de no vender una marca de fórmula para bebés, ya que su consumo está relacionado con casos de botulismo en los más pequeños del hogar, pero estas compañías no retiraron el producto de sus estanterías
PUEDES VER: Terror en Ohio por sujeto que intentó asesinar con disparo en la cabeza a policía para robar en Walmart de Canton
Fórmula que causa botulismo infantil se sigue vendiendo en Walmart y Target
Se trata de la fórmula infantil ByHeart, la cual fue retirada del mercado el pasado 11 de noviembre debido a las altas probabilidades de provocar la mencionada enfermedad que se transmite por lo alimentos, más aún cuando se detectó un brote de botulismo infantil producido por la bacteria Clostridium botulinum hallada en el mencionado producto.
Hasta el 1 de diciembre, la FDA detectó 51 casos de este mal repartidos en 19 estados con bebés entre los 16 a 264 días de edad afectados, por lo que las autoridades revisaron 4,000 tiendas a lo largo de todo Estados Unidos para asegurarse que la fórmula ByHeart ya no se encuentre en venta, pero esta aún se comercializa en 175 establecimientos en 36 estados.
En el comunicado de la FDA, detallan al respecto: "Estas cartas de advertencia resaltan la responsabilidad crítica que tienen los minoristas a la hora de efectuar un retiro de producto del mercado, en particular cuando se trata de productos que representan graves riesgos para a salud de nuestras poblaciones más vulnerables, como los bebés".
En ese sentido, la comunicación indica que, en el caso de Target, se encontró esta fórmula en tiendas en 20 estados "mucho después de que se iniciara el retiro" (del 12 a 20 de noviembre), incluso llevan el cartel de "¡Oferta!" con un descuento de 2 dólares.
Por otro lado, indica que la fórmula se encuentra en Walmart en 21 estados del 12 al 26 de noviembre; en Albertsons en 11 estados del 12 al 19 de noviembre; y en Kroger en 10 estados del 12 al 19 de noviembre: "Los minoristas desempeñan un papel especialmente crucial en el último paso de la cadena de suministro al garantizar que los productos retirados se eliminen de inmediato y no estén disponibles para los consumidores en sus tiendas".
- 1
BUENAS NOTICIAS para ciudadanos de EE. UU.: el Gobierno depositará $1,500 en las cuentas bancarias que cumplan este requisito
- 2
Mujer es baleada siete veces en un Walmart del norte de Texas: esta es su ALARMANTE HISTORIA de supervivencia
- 3
ALERTA por tormenta invernal en Estados Unidos: cinco estados en RIESGO por fuertes nevadas y condiciones extremas
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90