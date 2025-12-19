No compres esta fórmula infantil en Walmart y Target, causa botulismo: minoristas no retiraron producto pese a advertencia

La Administración de Alimento y Medicamento de Estados Unidos (FDA) alertó que los principales negocios minoristas del país como Walmart, Target, Kroger y Albertsons de no vender una marca de fórmula para bebés, ya que su consumo está relacionado con casos de botulismo en los más pequeños del hogar, pero estas compañías no retiraron el producto de sus estanterías

Fórmula que causa botulismo infantil se sigue vendiendo en Walmart y Target

Se trata de la fórmula infantil ByHeart, la cual fue retirada del mercado el pasado 11 de noviembre debido a las altas probabilidades de provocar la mencionada enfermedad que se transmite por lo alimentos, más aún cuando se detectó un brote de botulismo infantil producido por la bacteria Clostridium botulinum hallada en el mencionado producto.

Hasta el 1 de diciembre, la FDA detectó 51 casos de este mal repartidos en 19 estados con bebés entre los 16 a 264 días de edad afectados, por lo que las autoridades revisaron 4,000 tiendas a lo largo de todo Estados Unidos para asegurarse que la fórmula ByHeart ya no se encuentre en venta, pero esta aún se comercializa en 175 establecimientos en 36 estados.

En el comunicado de la FDA, detallan al respecto: "Estas cartas de advertencia resaltan la responsabilidad crítica que tienen los minoristas a la hora de efectuar un retiro de producto del mercado, en particular cuando se trata de productos que representan graves riesgos para a salud de nuestras poblaciones más vulnerables, como los bebés".

En ese sentido, la comunicación indica que, en el caso de Target, se encontró esta fórmula en tiendas en 20 estados "mucho después de que se iniciara el retiro" (del 12 a 20 de noviembre), incluso llevan el cartel de "¡Oferta!" con un descuento de 2 dólares.

Por otro lado, indica que la fórmula se encuentra en Walmart en 21 estados del 12 al 26 de noviembre; en Albertsons en 11 estados del 12 al 19 de noviembre; y en Kroger en 10 estados del 12 al 19 de noviembre: "Los minoristas desempeñan un papel especialmente crucial en el último paso de la cadena de suministro al garantizar que los productos retirados se eliminen de inmediato y no estén disponibles para los consumidores en sus tiendas".