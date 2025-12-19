REVISA tu cocina: Costco retira estos aderezos para ensalada por RIESGO de fragmentos de plástico

Costco USA y otros minoristas están retirando del mercado varios aderezos y salsas debido a la posible presencia de fragmentos de plástico, un riesgo que alerta a los consumidores sobre la seguridad alimentaria. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) informó que algunos lotes de estos productos contienen trozos de plástico negro en las cebollas granuladas utilizadas en su elaboración, lo que motivó el retiro voluntario de los artículos.

Retiran del mercado estos aderezos para ensaladas de Costco USA por posible presencia de plástico

De acuerdo con la FDA, el retiro comenzó el 11 de noviembre y abarca productos distribuidos en 27 estados. Entre los artículos afectados se encuentran:

Aderezo italiano para ensaladas, 1 galón, SKU: 7 67367 00518 4

Aderezo y salsa ranch cremosa de aguacate y poblano, 1 galón, SKU: 7 34730 53243 1

Aderezo César Ventura, 2000 libras, SKU: 00 026700 17360 8

Aderezo César Regal Pepper Mill, 1 galón, SKU: 0 93901 72607 0

Aderezo César cremoso Pepper Mill, 1 galón, SKU: 0 93901 78134 5

Aderezo César (Costco Service Deli), SKU: 0 26700 19376 7

Aderezo César (Patio de comidas de Costco), SKU: 0 26700 19376 7

Hidden Valley, Buttermilk Ranch, 1 galón, SKU: 0 26700 19192 3

Un representante de Hidden Valley Ranch aclaró que el aderezo mencionado nunca fue distribuido al público y que ningún producto disponible en tiendas está involucrado en el retiro, según WDTV 5. Este retiro se limita a un lote exclusivo destinado a servicios de alimentos, producido por Ventura Foods, socio fabricante externo.

Costco retira aderezos para ensaladas por presencia de plástico.

¿Cuáles son las opciones de reembolso para los consumidores?

Según WDTV 5, los productos retirados se distribuyeron en 42 establecimientos ubicados en los siguientes estados:

Arkansas

Colorado

Florida

Georgia

Illinois

Indiana

Kansas

Kentucky

Luisiana

Maryland

Michigan

Minnesota

Misuri

Carolina del Norte

Dakota del Norte

Nebraska

Nuevo Hampshire

Nueva Jersey

Ohio

Oklahoma

Oregón

Pensilvania

Carolina del Sur

Texas

Virginia

Washington

Wisconsin

Los consumidores que tengan en casa alguno de estos productos pueden devolverlos en cualquier tienda Costco para recibir un reembolso completo. La FDA enfatiza la importancia de revisar las fechas de lote y los códigos SKU para garantizar la seguridad alimentaria.