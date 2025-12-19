Terror en Ohio por sujeto que intentó asesinar con disparo en la cabeza a policía para robar en Walmart de Canton

Shane Newman, de 21 años, ingresó al Walmart de Canton acompañado de Katerina Jeffrey, de 23, con la innoble intención de realizar un robo de la tienda minorista y para que el hurto fuera exitoso pensó que portar un arma de fuego lo ayudaría. Luego de ser atrapado, su situación de agravó cuando, una vez ya detenido, abrió fuego contra un oficial de la policía local.

Ladrón dispara contra policía en Walmart de Canton

La policía de Canton respondió alrededor de la 1:45 p.m. el llamado del Walmart Boulevard NE por una sospecha de hurto, el cual fue respondido por el agente quien se acercó a la oficina de prevención de pérdidas donde estaban los sospechosos, aparentemente, tranquilos.

Pero, en un momento, Newman, aún sentado en un sofá al lado de su compañero, viró su cuerpo y sacó una pistola que disparó rápidamente apuntando hacia la cabeza del oficial, pero la bala nunca salió ¿Qué pasó? el arma, simplemente, no disparó, tras lo cual el agente se abalanzó encima del atacante para inmovilizarlo y arrestarlo.

Ahora en manos de las autoridades, Shane Newman es acusado de intento de asesinato, agresión criminal a un oficial de policía, posesión de drogas y posesión de un arma bajo discapacidad. Por su parte, Katerina Jeffrey es señalada como cómplice en la comisión de un robo.

Shane Newman.

De hecho, en el caso del atacante, debido a una condena previa esta prohibido de poseer ni tener un arma de fuego, algo que agrava su caso, además del descubrimiento de 50 pastillas azules, una droga conocida como "Molly".

En la actualidad, Newman se encuentra detenido en la cárcel del condado Stark y su audiencia pactada para este viernes 19 de diciembre y con horario de inicio programado para las 9 de la mañana.