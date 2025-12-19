CONMOCIÓN en Walmart de Milford: policía investiga el hallazgo de un cuerpo en un concurrido estacionamiento

La habitual tranquilidad del área comercial de Boston Post Road, en Milford, se vio alterada la noche del jueves tras el hallazgo de una persona sin vida en el estacionamiento de un Walmart USA. El hecho generó sorpresa entre clientes y residentes, mientras las autoridades iniciaban las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Policía investiga muerte en Walmart, Boston Post Road.

Según la policía, los agentes acudieron al lugar tras recibir el reporte y confirmaron el fallecimiento de una persona en el estacionamiento del establecimiento. De acuerdo con NBC Connecticut, las autoridades señalaron que, hasta el momento, todo indica que se trata de un hecho aislado y que no existe peligro para la comunidad ni para quienes frecuentan la zona comercial.

Los oficiales acordonaron el área como parte del protocolo habitual y comenzaron a recabar información para determinar las circunstancias exactas de la muerte. La presencia policial se mantuvo durante varias horas mientras se desarrollaban las primeras etapas de la investigación.

Coordinación con el médico forense y situación actual del caso

Según informaron las autoridades, la investigación se lleva a cabo en coordinación con la Oficina del Médico Forense Jefe, con el objetivo de establecer la causa y el momento del fallecimiento. De acuerdo con NBC Connecticut, esta colaboración es clave para avanzar en el esclarecimiento del caso y confirmar si existen elementos médicos o forenses relevantes.

Por ahora, la policía no ha dado a conocer más detalles ni la identidad de la persona fallecida. Las autoridades indicaron que se compartirá información adicional conforme avance la investigación y se disponga de resultados oficiales. Mientras tanto, reiteraron que el incidente no representa una amenaza para el público y pidieron a la comunidad mantenerse informada a través de los canales oficiales.