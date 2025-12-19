- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Liga 1
- Selección Peruana
- Pablo Bengoechea
Acosador en Walmart de Grand Junction trata de escapar agrediendo a dos policías, pero acaba en el hospital a espera de juicio
El sujeto cuenta con una orden de arresto pendiente, así como cargos por agresión a la autoridad y resistirse al arresto. Actualmente, espera juicio en prisión.
Un momento de gran tensión se vivió en los exteriores del Walmart de North Avenue en Grand Junction, Colorado, cuando un sujeto señalado como acosador se enfrascó en un enfrentamiento contra dos agentes de la policía local en su intento de escapar, por lo que el dramático momento fue captado en video.
PUEDES VER: Reportan caída masiva de la web y aplicación de Target en EE. UU. antes de Navidad: esto es lo que se sabe
Acosador enfrenta a dos policías en Walmart de Grand Junction
El Departamento de Policía de Gran Junction detalló que recibieron una llamado alrededor de las 4:30 p.m. del miércoles 17 de diciembre de 2025 por un acosador que estaba molestando a trabajadores y clientes de la popular tienda minorista.
Cuando los efectivos llegaron se enteraron que el acosador estaba en el estacionamiento alistándose para dejar el establecimiento, pero para cuando los efectivos se aproximaron a él el sospechoso empezó a comportarse de forma violenta, comenzando a propinarles golpes, momento que detalló el comunicado, pero también en video a manos de uno de los testigos del hecho.
El metraje muestrea al sujeto, cuya identidad no ha sido revelada de momento, empujando a uno de los oficiales, mientras que al otro se le ve arrodillado, adolorido, en el suelo. El acosador se acerca para golpear al policía en el piso, se para sobre este, mientras que el otro reacciona lanzando una descarga eléctrica sobre el sujeto que cae de inmediato.
¿Qué cargos enfrenta el acosador de Walmart de Grand Junction?
Una vez paralizado, los policías recuperan estabilidad y lo enmarrocan. El comunicado lo relata así: "El sospechoso fue finalmente detenido con cargos pendientes. Dos agentes resultaron heridos durante el incidente y fueron trasladados a un hospital local para su evaluaciones por lesiones que no ponían en peligro su vida".
El acosador también fue llevado al hospital para ser evaluado por supuestas lesiones. Por su parte, Wester Slope Now reveló que el atacante lleva por nombre Bobby McCarley, además de acotar se encuentra encerrado en el Centro de Detención del Condado de Mesa cuando fue dado de alta.
Los cargos que pesan en su contra son agresión en segundo grado a un agente del orden público, resistencia al arresto, obstrucción a un agente del orden público, robo en segundo grado en una tienda, hurto, amenazas, así como una orden de arresto pendiente.
- 1
BUENAS NOTICIAS para ciudadanos de EE. UU.: el Gobierno depositará $1,500 en las cuentas bancarias que cumplan este requisito
- 2
Mujer es baleada siete veces en un Walmart del norte de Texas: esta es su ALARMANTE HISTORIA de supervivencia
- 3
LA PEOR NOTICIA para inmigrantes en EE. UU.: negarían la Green Card a extranjeros por cometer este error común
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90