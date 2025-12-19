Reportan caída masiva de la web y aplicación de Target en EE. UU. antes de Navidad: esto es lo que se sabe

Este viernes 19 de diciembre de 2025 los usuarios online de Target he reportado una serie de problemas para hacer compras online por medio de la web y el aplicativo de la popular tienda minorista en los Estados Unidos, un caos que preocupa a muchos estando solo a pocos días de la Navidad.

Todo comenzó en redes sociales, cuando diversos usuarios comenzaron a reportar mal funcionamientos en sus plataformas digitales de venta: "Target ¿Qué pasa con su aplicación y sitio web? Hice un pedido y me cobraron, pero nunca recibí la confirmación por correo electrónico y me aparece un error al intentar consultarlo en la aplicación y en línea", dijo un usuario.

Otro agregó: "Target realicé un pedido para recoger esta mañana en la aplicación, la aplicación estaba inactiva y ahora que volvió a funcionar, no hay historial de mi pedido. Sin embargo, mi tarjeta de crédito todavía muestra un cargo pendiente por mi pedido ¿Mi pedido aún existe? ¿O el cargo pendiente se eliminará?".

La app y web de Target presentan problemas desde tempranas horas del día.

NBC Chicago destaca que Downdetector mostró un repentino aumento de problemas para la compañía el viernes, con Chicago entre los puntos críticos, mientras que a las 11:30 a.m. se reportaron unos 1,200 errores.

Ante este problemas, Target lanzó un comunicado en X alrededor de las 10:30 a.m. confirmando los problemas en sus plataformas digitales, pero que están trabajando para solucionarlos lo más rápido posible: "Mientras tanto, nuestras tiendas siguen abiertas y listas para las compras navideñas. En Target, nuestra principal prioridad es ofrecer una excelente experiencia al cliente. Nos disculpamos por esta interrupción y les informaremos lo antes posible".

Sin embargo, cuando el reloj marcaba la 1:30 p.m., la cuenta de X AskTarget aseguró que no tenían un tiempo estimado para solucionar el problema: "Actualmente, estamos experimentando un problema del sistema que afecta algunas de nuestras aplicaciones y servicios. Nuestros equipos están trabajando activamente para resolver lo antes posible (...) Hemos estados trabajando para resolver los problemas enfrentados hoy. Pedimos disculpas por esta interrupción".