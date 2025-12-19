- Hoy:
Terribles noticias para inmigrantes: ICE contratará cazarrecompensas de empresas de prisiones para capturar indocumentados
La empresa contratada por ICE tiene cercanía con Donald Trump desde hace años y ha sido señalada en más de una ocasión por los abusos de su personal a reclusos.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), sigue en su empeño de acorralar a inmigrantes e indocumentados en los Estados Unidos, por lo que la agencia federal va a contratar a una reconocida empresa penitenciaria para utilizar a su personal como cazarrecompensas para ubicar a inmigrantes en sus hogares y trabajos.
Empresa privada penitenciaria utilizará cazarrecompensas para encontrar inmigrantes
Se trata de GEO Group que, de acuerdo a The Intercept, llegó a un acuerdo con la empresa de vigilancia BI Incorporated (adquirida por GEO Group en 2011) para que se sume a un nuevo programa que tiene por finalidad utilizar a personal privado para dar con el paradero de indocumentados a cambio de un pago económico.
La empresa en mención es una de varias contratadas por la agencia para "rastrear personas desaparecidas", los cuales emplearán vigilancia a manos de investigadores corporativos para encontrar inmigrantes alrededor de todo el país, para que luego personal del ICE intervenga con más efectividad. Este medio destaca que, hasta el momento, se han pagado unos 1,6 millones de dólares a BI, con potencial para ampliar contrato a 121 millones de dólares hasta el 2027.
Los críticos de esta medida señalan que es una puerta abiertas para más abusos, secretismo y más corrupción.
Sin embargo, esta medida ha recibido no pocas críticas, entre ellos el demócrata por Illinois Raja Krishnamoorthi, quien aseguró que esta media solo "invita a los mismos abusos, el secretismo y la corrupción que nuestros fundadores intentaron prevenir".
Los vínculos de GEO Group con Donald Trump
Sin embargo, The Intercept indica que GEO Group donó dinero a la campaña presidencial de Donald Trump, cuyas acciones se dispararon con el triunfo del republicano sobre Kamala Harris y ya en el poder representa una época de bonanza económica: "Este es un momento único en la historia de nuestra empresa, y creemos que estamos bien posicionados para aprovechar esta oportunidad sin precedentes", dijo J. David Donahue, director ejecutivo de la compañía.
Pero, esta empresa ya ha estado en el ojo de la tormenta, ya que por décadas ha sido objeto de denuncias de mala gestión de sus instalaciones, así como abuso generalizado de reclusos. De hecho, en 2023 recibieron una demanda colectiva por envenenamiento durante meses con un desinfectante químico de más de 1,300 reclusos en un centro de detención de inmigrantes en California.
En el caso particular de BI, esta empresa se ha dedicado en brindar servicios de vigilancia remota y monitoreo de personas, incluyendo pulseras GPS y otros dispositivos de rastreo: "El rastreo de ubicación permite a las personas trabajar y vivir en la comunidad mientras son monitoreadas de cerca para detectar toques de queda, movimientos y más. BI ofrece soluciones de rastreo con tobilleras, pulseras y dispositivos móviles para satisfacer las necesidades de diferentes niveles de riesgo".
Pero, en el caso de la inmigración, tienen muchos años de datos de GPS detallados relacionados con cada movimiento de cientos de miles de inmigrantes, por lo que poseen información valiosísima de ubicación que sería de mucha utilidad, por ejemplo, para los cazarrecompensas; todo esto se condensa aún más cuando ICE concede libertad al contratista la facultad de emplear las técnicas de vigilancia que prefiera (no tendrán credenciales de ICE que los identifiquen como agentes del gobierno).
