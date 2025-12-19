TENSIÓN en Target: agentes de Inmigración y Control de Aduanas abordan al hijo de una funcionaria de Estados Unidos

Un incidente reciente en Minneapolis, Minnesota, ha generado gran controversia tras la intervención de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con el hijo de la congresista Ilhan Omar. La situación ha reabierto el debate sobre la supervisión de la inmigración y la posible discriminación racial en los operativos de las autoridades federales.

Ilhan Omar denuncia que el ICE arrestó a su hijo y le solicitó comprobar su ciudadanía

Según relató la legisladora Ilhan Omar, el hecho ocurrió mientras su hijo realizaba compras en una tienda Target en la zona metropolitana conocida como las "Ciudades Gemelas", que comprende Minneapolis y Saint Paul. Los agentes del ICE le solicitaron al joven que demostrara su ciudadanía estadounidense antes de permitirle continuar su camino.

Omar explicó en una entrevista televisiva con WCCO que, tras mostrar su pasaporte, su hijo fue liberado de inmediato. "Siempre lleva consigo su pasaporte para evitar conflictos de este tipo", señaló la congresista.

Crece la preocupación por la discriminación y el perfil racial

Este episodio no es un hecho aislado, según denunció Omar. La congresista indicó que agentes federales habían ingresado previamente a una mezquita local donde su hijo y otros jóvenes se encontraban realizando sus oraciones.

"Es evidente que existe un patrón de discriminación racial dirigido a inmigrantes. Buscan específicamente a jóvenes con apariencia somalí y los tratan como si fueran indocumentados", afirmó la representante.

¿Cuál es el contexto de los operativos del ICE contra inmigrantes somalíes en Estados Unidos?

El incidente se enmarca dentro de un operativo más amplio de ICE en Minnesota, que ha afectado especialmente a la comunidad somalí. Bajo la llamada operación "Metro Surge", más de 100 agentes federales han sido desplegados en el área de Minneapolis-Saint Paul, lo que ha resultado en más de 400 detenciones, según datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Este despliegue forma parte de políticas migratorias más estrictas impulsadas durante la administración Trump, que han concentrado los esfuerzos en extranjeros provenientes de Somalia y de otras regiones específicas.

El caso del hijo de Omar coincide con otras detenciones recientes de inmigrantes que han tenido repercusión mediática. Entre ellas destaca la detención de Burna Ferreira, ciudadana brasileña que residía ilegalmente en Estados Unidos y fue arrestada en Revere, Massachusetts, según reportes de NBC.