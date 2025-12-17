0
MUCHA ATENCIÓN, conductores en Nueva York: estas son las nuevas reglas de estacionamiento por nevadas

El Departamento de Transporte de Nueva York modifica temporalmente el estacionamiento alterno por lado para facilitar el retiro de nieve y mantener las calles despejadas.

Gabriela Zevallos
Las normas de estacionamiento alterno se suspendieron temporalmente por las nevadas en Nueva York.
Las normas de estacionamiento alterno se suspendieron temporalmente por las nevadas en Nueva York.
Debido a las recientes nevadas, las autoridades de la ciudad de Nueva York implementaron cambios temporales en las normas de estacionamiento. La medida busca reducir el caos invernal y permitir que las quitanieves limpien las calles de manera más eficiente.

Entre las zonas más afectadas, Central Park registró acumulaciones de 2,39 pulgadas, mientras que en Long Island la nieve alcanzó entre 7 y 7,5 pulgadas, impactando la movilidad de los residentes y generando la necesidad de ajustes en las regulaciones locales.

Qué cambios se aplican en el estacionamiento

Entre el 15 y 16 de diciembre, los vehículos no se movieron de lado debido a la suspensión temporal de las normas de estacionamiento alterno por lado (ASP). La modificación entró en vigor a la medianoche del 15 de diciembre y se mantuvo hasta las 23:59 del día 16.

Las normas de estacionamiento alterno se suspendieron temporalmente por las nevadas en Nueva York.

El objetivo principal es permitir que las máquinas quitanieves retiren la acumulación de nieve y mantengan las calles despejadas, mientras los conductores continúan cumpliendo con otras normas y pagos en parquímetros.

Posibles ajustes adicionales y vigilancia

El Departamento de Transporte de Nueva York (DoT) mantiene seguimiento constante de las condiciones climáticas. Dependiendo de nuevas nevadas o de fechas de alta movilidad como Navidad o Año Nuevo, las medidas podrían extenderse o ajustarse para garantizar la seguridad vial y la fluidez del tráfico.

