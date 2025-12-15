ATENCIÓN si piensas viajar en avión: aeropuertos en EE. UU. suspenden vuelos por fuertes nevadas que perjudican a miles

El fuerte temporal invernal en los Estados Unidos está afectando a miles de personas que en estas fechas desean viajar a diversas partes del país ya que los aeropuertos se han visto obligados a retrasar un gran porcentaje de sus vuelos mientras que otros cerraron sus puertas hasta nuevo aviso, por lo que tomar un avión dentro o hacia EE. UU. puede representar toda una odisea.

Vuelos cancelados, miles de retrasos y aeropuertos cerrados por tormenta invernal

Cientos de vuelos han sido, simplemente, cancelados, otros más reprogramados pero sin nueva fecha a la vista, todo ello a causa de las tormentas invernales en el Medio Oeste como en el Noreste que están azotando la tierra del tío Sam. De acuerdo a Flight Radar, más de 2,867 vuelos se han retrasado y 380 fueron anulados.

En ese sentido, son Republica y Delta Airlines las que lideran cancelaciones y retrasos, donde la primera tiene 89 vuelos cancelados y 147 retrasos; en tanto que la segunda tiene 60 cancelaciones y 253 vuelos retrasados.

Eso no es todo, pues el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York es el que suma la mayor cifra con 142 vuelos con retraso, así como 66 anulados. En esa misma línea, le secunda el Aeropuerto Internacional de Newark y el JFK.

Por su parte, los vuelos hacia Filadelfia, si bien no presentan reprogramaciones ni cancelaciones, sí demoras al momento de llegar a tierra, con un promedio de 38 minutos de retraso; en tanto que el Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas (Nebraska) y el Aeropuerto Gronton-New London (Connecticut) y el Aeropuerto del Condado de Essex en Fairfield (Nueva Jersey) tomaron la drástica decisión de cerrar hasta que las condiciones climatológicas sean favorables para seguir funcionando.

¿Cómo están afectando a EE. UU. las tormentas invernales?

Todo esto a causa del hielo y/o la nieve en el área triestatal donde la nieve ha alcanzado varios centímetros de nevada, mientras que en áreas de Connecticut, Nueva Jersey y Nueva York llegue a las 5 pulgadas para el domingo. Del mismo modo, en Long Island, en zonas del condado de Suffolk se esperan 7 pulgadas de nieve.

The Sun reporta que la nieve avanza rápido, moviéndose por el sur de Nueva Jersey hacia FIladelfia, pero también por el noroeste de Washington DC, con un vórtice polar que se desplaza por todo el país afectando a Indianápolis (Indiana), Cincinnati y Columbus, en Ohio.

Indiana ha reportado hasta 4 pulgadas de nieve en zonas de Montana hasta el domingo 14 de diciembre, mientras que en lugar más alejados como Alaska se reportan 30 pulgadas este lunes 15. En el caso de Iowa casi llega a las 15 pulgadas, a la vez que el aviso de tormenta invernal ha sido activado para Indiana, Ohio, Pensilvania y Virginia Occidental.