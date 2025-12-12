Se reporta evacuación de Walmart en Clovis por amenaza de bomba: esto es lo que se sabe

Gran conmoción se ha suscitado entre los vecinos de Clovis, California, cuando la tienda local de Walmart, la cadena minorista más importante de los Estados Unidos, tuvo que ser evacuada de emergencia por las autoridades cuando el establecimiento confirmó una amenaza de bomba.

¿Qué pasó en el Walmart de Clovis?

Todo sucedió al promediar las 11:08 a.m., cuando la mencionada tienda se comunicó con la policía local para reportarla amenaza. Como comentó el portavoz de las fuerzas del orden, Ty Wood, sus agentes fueron a la zona a toda prisa para controlar la situación.

Una vez en el lugar comenzaron las investigaciones, tras lo cual decidieron evacuar todo el edificio. El objetivo de los policías era encontrar algún dispositivo que pusiera en peligro la integridad de las personas, pero también de la mercancía del recinto.

Felizmente, los agentes de policía de Clovis no hallaron nada que se le pareciese, por lo que decidieron reabrir la tienda al promediar 12:10 del viernes 12 de diciembre de 2025.

No es la primera amenaza en la zona

Fresno Bee destaca que esta no es la primera que este tipo de amenazas tienen lugar, de hecho, este medio incide en que es la segunda que sucede en lo que va de este último mes de 2025 en esta zona. De hecho, el 2 de diciembre, el Walmart de Selma (a 24 kilómetro al sur de Fresno) también recibió una amenaza, pero no resultó creíble.