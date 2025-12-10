ATENCIÓN, inmigrantes en EE. UU.: Donald Trump presenta la "tarjeta dorada" que acelera el proceso de migración

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su nueva iniciativa de inmigración, la "tarjeta dorada", se lanzará oficialmente este miércoles. Este programa permitirá a los inmigrantes adinerados agilizar el proceso de solicitud de visa a cambio de una tarifa considerable.

En un evento de mesa redonda, Trump destacó la importancia de esta nueva política, asegurando que todo el dinero recaudado irá directamente al Gobierno de EE.UU. La "tarjeta dorada" tiene como objetivo atraer a inversores extranjeros al ofrecerles una vía rápida para vivir y trabajar en el país.

¿Qué es la "tarjeta dorada" de Trump?

La "tarjeta dorada" es un programa de visado exclusivo para extranjeros adinerados que desean obtener el derecho a vivir y trabajar en Estados Unidos. A diferencia de la tradicional green card, que está disponible para una amplia gama de inmigrantes, esta tarjeta está diseñada específicamente para personas con recursos económicos, como un incentivo para atraer inversiones extranjeras al país.

Donald Trump presenta la "tarjeta dorada" que acelera las visas a inmigrantes.

Para poder acceder a este beneficio, los interesados deberán pagar una tarifa de US$ 1 millón si son solicitantes individuales, o US$ 2 millones si las empresas quieren patrocinar a un trabajador extranjero. Esta iniciativa reemplazará al tradicional programa de visas para inversionistas EB-5, que hasta ahora ha permitido a los inversionistas extranjeros obtener una visa a cambio de invertir en proyectos que generen empleo en EE. UU.

Trump comparó este programa con el antiguo sistema de green card, aunque especificó que la nueva "tarjeta dorada" estará orientada principalmente a quienes tengan los medios para realizar una inversión significativa en Estados Unidos.

El impacto de la "tarjeta dorada"

Con la puesta en marcha de la tarjeta dorada, el gobierno de Trump espera atraer a más inversionistas internacionales que contribuyan al crecimiento económico de EE. UU. Sin embargo, algunos críticos del programa consideran que esta nueva política favorece solo a los más ricos, en detrimento de otros inmigrantes que buscan una oportunidad para residir en el país.