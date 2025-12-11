- Hoy:
¡ATENCIÓN, inmigrantes! ¿Green Card o Tarjeta Dorada?: solo una te permite ingresar fácilmente a EE. UU.
Descubre las diferencias clave entre la Tarjeta Dorada y la Tarjeta Verde, la nueva ruta premium de inmigración presentada por Donald Trump.
En los últimos meses, el presidente Donald Trump ha lanzado una nueva iniciativa que promete cambiar el panorama de la inmigración a Estados Unidos: la Tarjeta Dorada. Este programa de visa premium ofrece a los solicitantes la posibilidad de obtener residencia permanente en EE. UU.. Pero, ¿cómo se compara con la tradicional Green Card?
Ambas ofrecen residencia permanente, pero con requisitos y costos muy diferentes. La Green Card es el camino más común para aquellos que desean vivir y trabajar en EE. UU., pero la Tarjeta Dorada ha sido diseñada específicamente para atraer a inversionistas, profesionales altamente cualificados y empresas que deseen retener talento extranjero.
¿Cuál es la diferencia entre la Green Card y la Tarjeta Dorada?
¿Green Card o Tarjeta Dorada? La opción te permite ingresar más fácilmente a EE. UU.
- Costo: La Green Card generalmente no requiere grandes aportes económicos, salvo en el caso de inversores bajo el programa EB-5, que sí implica una gran inversión. La Tarjeta Dorada, por el contrario, exige una contribución inicial de 1 millón de dólares (o 2 millones para empleados patrocinados por empresas).
- Proceso: Obtener una Green Card puede llevar años debido a los largos tiempos de espera y las cuotas de inmigración, mientras que la Tarjeta Dorada promete un proceso más rápido al no requerir empleo o familiares como patrocinadores, sino únicamente la donación económica.
- Requisitos: La Green Card tiene varias rutas de obtención, como patrocinio familiar, empleo o asilo, mientras que la Tarjeta Dorada se basa casi exclusivamente en la capacidad del solicitante para realizar una contribución económica significativa al gobierno.
- Público objetivo: La Green Card está diseñada para una amplia gama de inmigrantes, incluidos familiares, refugiados, trabajadores y estudiantes. En cambio, la Tarjeta Dorada se enfoca en aquellos con altos recursos financieros o empresas dispuestas a pagar para traer talento cualificado a EE. UU.
¿Qué opción es mejor para ti?
Si tu objetivo es asentarte permanentemente en Estados Unidos y tener la posibilidad de solicitar la ciudadanía en el futuro, la Green Card es la opción adecuada. Por otro lado, si buscas acceder rápidamente a EE. UU. sin las restricciones del proceso tradicional de inmigración, y tienes los recursos económicos necesarios, la Tarjeta Dorada podría ser una vía más rápida y directa.
Ambas opciones ofrecen residencia permanente, pero con diferentes caminos y requisitos. La elección dependerá de tus objetivos personales y tu situación económica. Mientras que la Green Card es más accesible para una gama más amplia de inmigrantes, la Tarjeta Dorada ha sido diseñada para atraer a individuos y empresas con gran poder adquisitivo dispuestos a contribuir al crecimiento económico de EE. UU.
