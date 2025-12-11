¡ATENCIÓN, inmigrantes! ¿Green Card o Tarjeta Dorada?: solo una te permite ingresar fácilmente a EE. UU.

En los últimos meses, el presidente Donald Trump ha lanzado una nueva iniciativa que promete cambiar el panorama de la inmigración a Estados Unidos: la Tarjeta Dorada. Este programa de visa premium ofrece a los solicitantes la posibilidad de obtener residencia permanente en EE. UU.. Pero, ¿cómo se compara con la tradicional Green Card?

Ambas ofrecen residencia permanente, pero con requisitos y costos muy diferentes. La Green Card es el camino más común para aquellos que desean vivir y trabajar en EE. UU., pero la Tarjeta Dorada ha sido diseñada específicamente para atraer a inversionistas, profesionales altamente cualificados y empresas que deseen retener talento extranjero.

¿Cuál es la diferencia entre la Green Card y la Tarjeta Dorada?

¿Green Card o Tarjeta Dorada? La opción te permite ingresar más fácilmente a EE. UU.

Costo : La Green Card generalmente no requiere grandes aportes económicos, salvo en el caso de inversores bajo el programa EB-5, que sí implica una gran inversión. La Tarjeta Dorada , por el contrario, exige una contribución inicial de 1 millón de dólares (o 2 millones para empleados patrocinados por empresas).

Proceso : Obtener una Green Card puede llevar años debido a los largos tiempos de espera y las cuotas de inmigración, mientras que la Tarjeta Dorada promete un proceso más rápido al no requerir empleo o familiares como patrocinadores, sino únicamente la donación económica.

Requisitos : La Green Card tiene varias rutas de obtención, como patrocinio familiar, empleo o asilo, mientras que la Tarjeta Dorada se basa casi exclusivamente en la capacidad del solicitante para realizar una contribución económica significativa al gobierno.

Público objetivo: La Green Card está diseñada para una amplia gama de inmigrantes, incluidos familiares, refugiados, trabajadores y estudiantes. En cambio, la Tarjeta Dorada se enfoca en aquellos con altos recursos financieros o empresas dispuestas a pagar para traer talento cualificado a EE. UU.

¿Qué opción es mejor para ti?

Si tu objetivo es asentarte permanentemente en Estados Unidos y tener la posibilidad de solicitar la ciudadanía en el futuro, la Green Card es la opción adecuada. Por otro lado, si buscas acceder rápidamente a EE. UU. sin las restricciones del proceso tradicional de inmigración, y tienes los recursos económicos necesarios, la Tarjeta Dorada podría ser una vía más rápida y directa.

Ambas opciones ofrecen residencia permanente, pero con diferentes caminos y requisitos. La elección dependerá de tus objetivos personales y tu situación económica. Mientras que la Green Card es más accesible para una gama más amplia de inmigrantes, la Tarjeta Dorada ha sido diseñada para atraer a individuos y empresas con gran poder adquisitivo dispuestos a contribuir al crecimiento económico de EE. UU.