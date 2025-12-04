EL FIN de un sueño: 266 inmigrantes venezolanos llegan a su país tras REPATRIACIÓN desde Estados Unidos

Un vuelo procedente de Estados Unidos aterrizó este miércoles 3 de diciembre en Venezuela con 266 inmigrantes venezolanos, según informó el ministro de Relaciones Exteriores, Yvan Gil. La aeronave, operada por Eastern Air Lines y proveniente de Phoenix, recibió autorización para descender en Maiquetía, cerca de Caracas, luego de la suspensión temporal de los vuelos bilaterales entre ambos países.

La reanudación de estos vuelos ocurre en medio de crecientes tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela. Durante el fin de semana, Caracas denunció que el cierre unilateral del espacio aéreo venezolano había interrumpido los vuelos de repatriación, situación que se resolvió tras una solicitud oficial de EE. UU. para retomarlos.

Vuelos de repatriación y cifras recientes

Desde principios de este año, al menos 18.354 venezolanos han retornado al país mediante 95 vuelos organizados, de los cuales 76 procedían directamente de Estados Unidos. Estas operaciones forman parte de un programa de repatriación que busca facilitar el regreso seguro de ciudadanos venezolanos ante la crisis migratoria regional.

Venezolanos repatriados llegando al aeropuerto de Maiquetía tras su vuelo desde Estados Unidos.

El flujo de migrantes evidencia la importancia de los vuelos bilaterales para la gestión migratoria, especialmente en momentos de tensión diplomática, y refleja la coordinación que mantienen ambos gobiernos para garantizar el cumplimiento de protocolos y la seguridad de los pasajeros.

Contexto diplomático y operativo

La reanudación de los vuelos ocurre tras una breve suspensión causada por conflictos diplomáticos entre Washington y Caracas. El gobierno venezolano declaró que el cierre temporal del espacio aéreo había puesto fin a los vuelos de repatriación, aunque luego se autorizó la operación tras la gestión estadounidense.

Este tipo de vuelos es esencial para mantener un canal de comunicación y cooperación entre los países. Además, los retornos son monitoreados de cerca por las autoridades venezolanas, quienes verifican documentación y condiciones de los migrantes, en un intento de garantizar un proceso seguro y ordenado.