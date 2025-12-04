ALERTA para inmigrantes: EE. UU. complica la solicitud de visa H-1B y estos son los nuevos requisitos

El gobierno de EE. UU. ha implementado nuevas medidas para hacer más estricto el proceso de solicitud de la visa H-1B, una de las categorías más solicitadas para trabajadores altamente calificados. A partir de ahora, los solicitantes deberán cumplir con un proceso más riguroso de evaluación, que se centrará en aspectos clave de su experiencia laboral y sus actividades previas.

Esta decisión afectará tanto a aquellos que solicitan la visa por primera vez como a quienes buscan renovarla. Las autoridades revisarán de forma más detallada los currículums, perfiles de LinkedIn y la actividad profesional, enfocándose especialmente en sectores relacionados con la moderación de contenido y la seguridad en línea.

¿Cuáles son los nuevos requisitos para solicitar la visa H-1B?

El endurecimiento del proceso responde a preocupaciones de seguridad y libertad de expresión dentro de EE. UU., un tema central en la administración actual. En este contexto, el gobierno estadounidense busca evitar que trabajadores extranjeros participen en actividades relacionadas con la censura o la supresión de discursos protegidos por la Constitución.

EE. UU. endurece la solicitud de visa H-1B con nuevos requisitos.

Los solicitantes de visa H-1B que trabajen en industrias tecnológicas, redes sociales o servicios financieros serán los más afectados por esta medida, que pretende garantizar que las políticas de libertad de expresión no se vean comprometidas por trabajadores internacionales.

Con la actualización en el proceso de solicitud de la visa H-1B, las autoridades de EE. UU. ahora pondrán un énfasis particular en dos aspectos clave del perfil de los solicitantes: su experiencia laboral y su actividad en redes sociales, principalmente en LinkedIn.

Los funcionarios deberán revisar minuciosamente si el solicitante ha trabajado en áreas relacionadas con la desinformación, moderación de contenido, seguridad en línea o el cumplimiento de normativas, especialmente aquellas que pudieran estar vinculadas con intentos de censurar discursos en línea. Cualquier indicio de participación en tales actividades podría hacer que el solicitante sea considerado inelegible para la visa.

Este proceso también afectará a los familiares de los solicitantes que viajen con ellos, quienes deberán pasar por una evaluación adicional. Las autoridades se aseguran de que no se concedan visas a personas que hayan estado involucradas en actividades que puedan interpretarse como violaciones a la libertad de expresión en EE. UU.

La revisión más estricta busca proteger la libertad de expresión

La decisión de revisar con tanto detalle el historial de los solicitantes de visa H-1B está directamente relacionada con la protección de la libertad de expresión dentro de EE. UU. El gobierno federal ha subrayado que no permitirá que trabajadores extranjeros asuman roles que pudieran ser utilizados para silenciar o restringir el discurso protegido por la Constitución.

Para los solicitantes de visa H-1B en sectores como redes sociales o tecnología, donde la censura y el control de información son preocupaciones clave, el riesgo de rechazo aumenta. Los nuevos requisitos reflejan una política más estricta para evitar que trabajadores extranjeros participen en actividades que puedan afectar la libertad de expresión en EE. UU.