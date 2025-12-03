ATENCIÓN, ciudadanos en EE. UU.: Donald Trump aprueba norma que permite adquirir coches MÁS BARATOS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aprobado una orden ejecutiva que busca facilitar la compra de coches más baratos, relajando los estándares de emisiones para los vehículos de combustión. La medida beneficia a los fabricantes locales, que enfrentan altos costos en la transición hacia los vehículos eléctricos, y permite que los modelos de gasolina sigan en el mercado sin adaptarse inmediatamente a las nuevas regulaciones.

Trump argumenta que la norma amplía las opciones de los consumidores, especialmente para quienes no pueden permitirse un coche eléctrico, y además fomentará la producción de autos más pequeños y económicos. Esta decisión representa un alivio para la industria automotriz estadounidense, afectada por la fuerte competencia internacional y las exigencias de sostenibilidad ambiental.

Beneficios para la industria y los consumidores

La medida fue celebrada por importantes fabricantes estadounidenses. Jim Farley, CEO de Ford, resaltó que permitirá mantener la producción nacional y la creación de empleos, mientras Stellantis anunció inversiones millonarias en plantas estadounidenses. Según el gobierno, la norma amplía el acceso de los consumidores a coches de gasolina asequibles, ofreciendo alternativas frente a la limitada infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.

Donald Trump firma medida que beneficia a los vehículos de combustión.

Al mismo tiempo, expertos advierten que la relajación de los estándares de ahorro de combustible podría aumentar las emisiones de gases contaminantes. Aunque los consumidores obtienen coches más baratos, el impacto ambiental podría ser significativo, retrasando los avances hacia una movilidad más sostenible.

Comparativa internacional y consecuencias ambientales

Estados Unidos no es el único país en flexibilizar normas automotrices. La Comisión Europea revisa los objetivos de reducción de emisiones para 2035, buscando un equilibrio entre la transición a los vehículos eléctricos y la viabilidad de la industria automotriz. Esta tendencia refleja la tensión global entre la sostenibilidad ambiental y los costos económicos.

Sin embargo, desde el punto de vista ambiental, la medida estadounidense podría aumentar la contaminación. El uso continuado de coches de combustión contribuye directamente a las emisiones de CO₂, afectando los compromisos climáticos internacionales y generando críticas de organizaciones ecologistas, que alertan sobre un posible retroceso en la lucha contra el cambio climático.