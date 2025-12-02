BUENA NOTICIA para California: proyecto del Tren de Alta Velocidad inicia fase clave de vías y sistemas por USD 3.500 millones

Tras más de una década de retrasos y disputas políticas, el proyecto del Tren de Alta Velocidad de California vuelve a tomar impulso. La Autoridad de Ferrocarriles del estado anunció la apertura de una licitación de USD 3.500 millones, la más importante desde la creación del proyecto, destinada a construir vías, catenarias y sistemas de comunicación esenciales para el funcionamiento del tren.

Este anuncio marca el inicio de la fase más esperada: la transformación de los trabajos actuales en un corredor ferroviario operativo, con pruebas de seguridad y certificaciones que permitirán conectar el Valle Central y avanzar hacia un sistema que unirá San Francisco y Los Ángeles.

Detalles del contrato histórico

El contrato abarca 118 millas de obras en el Valle Central, con extensiones hacia Merced y Bakersfield. Incluye la instalación de vías, sistemas de control ferroviario y comunicaciones, así como la ejecución de pruebas y certificaciones de seguridad para garantizar el correcto funcionamiento del tren.

California impulsa la construcción de su tren de alta velocidad.

La Autoridad de Ferrocarriles informó que el 19 de diciembre se realizará un evento informativo en Sacramento, seguido de un periodo de recepción de propuestas que culminará el 2 de marzo de 2026, invitando a empresas nacionales e internacionales a participar en la ejecución de esta infraestructura crítica.

Avances, empleo y financiamiento asegurado

Actualmente, hay 275 kilómetros en diseño y construcción activa en el Valle Central, mientras que 463 millas del trazado total han superado los procesos ambientales. Se estima que la futura red conectará San Francisco con Los Ángeles mediante un sistema de alta velocidad de 494 millas, con más de 16.100 empleos generados hasta la fecha y cerca de 1.700 trabajadores en obra diariamente.

El financiamiento estatal garantiza USD 1.500 millones anuales hasta 2045, asegurando la continuidad del tramo Merced-Bakersfield y la estabilidad financiera del proyecto. Este respaldo económico y el nuevo contrato de USD 3.500 millones colocan al proyecto en su mayor impulso en más de una década.