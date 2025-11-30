USCIS advierte a ciudadanos naturalizados en EE. UU.: estas situaciones pondrían en RIESGO tu estatus legal

Obtener la nacionalidad estadounidense suele considerarse el último paso en el camino migratorio, un logro que simboliza estabilidad y el pleno disfrute de los derechos como ciudadano. Sin embargo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) recuerda que la ciudadanía americana no es completamente irreversible.

¿En qué situaciones podría el USCIS revocar la ciudadanía americana?

Aunque la gran mayoría de los naturalizados nunca enfrenta problemas, existen circunstancias que pueden derivar en la revocación de la ciudadanía, conocida legalmente como desnaturalización.

Fraude o falsedad en el proceso de naturalización

El motivo más común de desnaturalización es el fraude. USCIS puede iniciar un proceso si descubre que se ocultó información clave al solicitar la ciudadanía. Esto incluye mentir sobre antecedentes penales, ocultar delitos no procesados o proporcionar información falsa sobre viajes, residencia o historial migratorio.

Univision Noticias enfatiza que muchos expertos en inmigración coinciden en que, si el expediente revela engaños, el Gobierno puede argumentar que la ciudadanía se obtuvo de manera indebida.

No cumplir los requisitos legales para la ciudadanía americana

La ciudadanía americana puede ser revocada incluso si el proceso fue aprobado inicialmente, cuando se demuestra que la persona no cumplía con los requisitos legales. Por ejemplo: no respetar el tiempo de presencia física en EE. UU., no mantener el "buen carácter moral" requerido o presentar documentos falsos para respaldar la solicitud.

Ocultar hechos o información importante

No solo se trata de mentir; también se considera ilegal ocultar información importante de manera intencional. Esto puede incluir vínculos con actividades ilícitas, ingresos no declarados o matrimonios fraudulentos. La intención deliberada de engañar es suficiente para que USCIS inicie un caso de desnaturalización.

Afiliación a organizaciones prohibidas después de naturalizarse

Existe una regla específica: si un ciudadano naturalizado se une a un grupo terrorista dentro de los cinco años posteriores a obtener la ciudadanía, USCIS puede solicitar su revocación. Este período funciona como una "ventana de revisión" para evaluar la lealtad al país recién adquirido.

Servicio militar y bajas deshonrosas

Quienes obtuvieron la ciudadanía por servir en las Fuerzas Armadas deben completar cinco años de servicio honorable. Si posteriormente reciben una baja no honorable, la agencia puede argumentar que la ciudadanía se concedió indebidamente.

USCIS señala que incluso los ciudadanos estadounidenses naturalizados pueden ser desnaturalizados.

Consejos de expertos para ciudadanos naturalizados en Estados Unidos

Aunque los casos de desnaturalización son poco frecuentes, USCIS mantiene el derecho legal de iniciar estos procesos si se detecta fraude o irregularidades graves.

De acuerdo con Univision Noticias, la agencia ha intensificado la revisión de expedientes antiguos y ha digitalizado sus bases de datos, lo que facilita la detección de inconsistencias que antes podían pasar desapercibidas. Por ello, los especialistas en inmigración recomiendan a los ciudadanos naturalizados:

Ser completamente transparentes en todas las solicitudes y comunicaciones con USCIS.

Mantener un historial limpio y documentado de su vida legal y laboral en Estados Unidos.

Conservar copias de toda la documentación relacionada con el proceso de naturalización.

La ciudadanía estadounidense es un estatus sólido y valioso, pero no es inmune a las consecuencias legales. Tomar precauciones y actuar con honestidad es la mejor manera de proteger tu estatus legal en Estados Unidos.