Colombia EXPULSA a miembros de la secta Lev Tahor y entrega a 17 niños a Estados Unidos tras megaoperativo

Las autoridades colombianas desmantelaron en tiempo récord la presencia del grupo religioso Lev Tahor en el país, tras identificar que varios de sus integrantes estaban vinculados a alertas internacionales por riesgo contra menores. Nueve adultos fueron expulsados y enviados a Estados Unidos, mientras que 17 niños quedaron bajo custodia de agencias de protección infantil estadounidenses.

El operativo, activado tras una notificación urgente de Interpol, movilizó a Migración Colombia, el ICBF y unidades especiales del Gaula. La acción concluyó con el traslado del grupo en un vuelo oficial hacia Nueva York, donde las autoridades de EE.UU. asumirán el proceso judicial y la restitución de derechos de los menores.

Operativo internacional evitó que Lev Tahor se instalara en Colombia.

¿Cómo comenzó la intervención?

Las alarmas se encendieron cuando Interpol emitió una circular amarilla por cinco niños de Lev Tahor, quienes habían sido reportados en situación de riesgo en Estados Unidos por pérdida de custodia. A partir de ese aviso, Migración Colombia inició verificaciones que permitieron ubicar al grupo completo en Antioquia.

Los integrantes habían ingresado al país a finales de octubre con documentos en regla, repartidos entre los aeropuertos de Medellín y Cartagena. Sin embargo, al confirmarse que varios de los adultos no tenían autorización legal para viajar con los menores, se activaron los protocolos de protección.

¿Qué pasó con los adultos y los menores?

Tras ser ubicados, los nueve adultos quedaron en proceso de expulsión durante varios días en un centro migratorio. Los 17 menores, en cambio, permanecieron bajo observación y acompañamiento del ICBF, que verificó su estado físico y emocional. La evaluación estableció que debía coordinarse de inmediato el retorno a Estados Unidos, donde las órdenes judiciales seguían vigentes. Finalmente, los niños fueron entregados a Child Protective Services en Nueva York, responsables de continuar las medidas de protección.

Las autoridades colombianas confirmaron que el operativo evitó que el grupo intentara establecer una nueva base en el país, como ha ocurrido en otras naciones donde miembros de la secta han enfrentado investigaciones por delitos graves, incluidos secuestro y abuso infantil. La directora de Migración Colombia destacó que la prioridad fue salvaguardar los derechos de los menores y actuar con rapidez frente a los riesgos detectados.

¿Por qué la secta Lev Tahor es considerada de alto riesgo por varios países?

Durante años, Lev Tahor ha sido señalada por autoridades de América y Europa debido a denuncias relacionadas con abusos contra menores, matrimonios forzados y prácticas restrictivas con sus integrantes. En diversos países, miembros del grupo han enfrentado investigaciones y procesos judiciales por delitos que involucran a niños y adolescentes.

La estructura cerrada de la comunidad, sus constantes desplazamientos entre naciones y el intento de evadir órdenes judiciales han generado múltiples intervenciones oficiales. Esto ha provocado que gobiernos como los de Estados Unidos, Canadá y México mantengan vigilancia activa sobre sus movimientos para evitar riesgos a menores y posibles establecimiento de nuevas sedes.