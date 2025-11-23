PERDIÓ la ciudadanía estadounidense por FRAUDE MILLONARIO: venezolana enfrenta cargos por estafar a Medicare y engañar al gobierno de EE. UU.

Una mujer venezolana que había obtenido la ciudadanía estadounidense en 2010 perdió su estatus tras comprobarse que participó en un fraude millonario a Medicare y que ocultó sus delitos durante el proceso de naturalización. El Departamento de Justicia (DOJ) confirmó que la ciudadana defraudó al programa de salud federal por más de US$5,3 millones, lo que derivó en la revocación oficial de su ciudadanía.

Las autoridades detallaron que la mujer operaba clínicas ficticias en Michigan y pagaba a beneficiarios de Medicare para someterse a pruebas innecesarias. Además, falsificó información bajo juramento mientras tramitaba su naturalización, lo que permitió al gobierno solicitar la desnaturalización y una condena penal.

Cómo operaba el fraude millonario y por qué EE.UU. revocó su ciudadanía

De acuerdo con el DOJ, la venezolana Marieva Briceño administraba tres supuestas clínicas médicas en Detroit, donde se presentaban reclamaciones falsas a Medicare por procedimientos que no se necesitaban.

Entre 2007 y 2010, ella y sus cómplices registraron reclamos por más de US$5,4 millones, de los cuales Medicare terminó pagando alrededor de US$2,9 millones. Personalmente, la mujer obtuvo más de US$513.000 por su participación en el esquema criminal.

Venezolana pierde la ciudadanía tras fraude millonario a Medicare.

Mientras cometía estos delitos, Briceño presentó su solicitud de ciudadanía el 21 de diciembre de 2009. Según documentos judiciales, mintió bajo juramento, negó haber cometido delitos y ocultó por completo la operación fraudulenta en Michigan.

Estas acciones constituyen fraude durante el proceso de naturalización, uno de los motivos que permiten al gobierno revocar la ciudadanía estadounidense de un inmigrante.

Qué delitos pueden causar la pérdida de la ciudadanía en EE.UU., según el gobierno

El gobierno estadounidense explica que, aunque la ciudadanía es un estatus permanente, puede revocarse en casos específicos relacionados con fraude, engaño o delitos graves. Cuando una persona obtiene la ciudadanía mediante información falsa o encubre actividades criminales, el Departamento de Justicia puede iniciar un proceso de desnaturalización.

Entre los motivos más frecuentes para perder la ciudadanía se encuentran: cometer fraude durante la naturalización, participar en actividades como terrorismo o crímenes de guerra, y realizar estafas o delitos graves que se ocultaron durante el trámite migratorio. En todos estos casos, una vez que la ciudadanía es revocada, la persona pierde sus derechos como ciudadano, puede ser deportada y podría necesitar una visa para volver a EE. UU., además de enfrentar responsabilidades civiles o fiscales.