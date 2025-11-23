Conmoción en EE.UU.: la nieta de John F. Kennedy revela que padece cáncer terminal justo en el aniversario del magnicidio

Tatiana Schlossberg, periodista y descendiente directa de la familia Kennedy, confirmó que padece un tipo de cáncer agresivo que amenaza su vida. La joven de 35 años, madre de dos niños pequeños, reveló que los médicos le han dado un pronóstico devastador: menos de un año de vida.

La noticia fue publicada en The New Yorker en una columna personal divulgada justo el día en que se cumplieron 62 años del asesinato de su abuelo, el presidente John F. Kennedy, un aniversario especialmente simbólico para la familia.

Schlossberg confirma su diagnóstico.

Una enfermedad que llegó tras el nacimiento de su hija

En el texto titulado “Una batalla con mi sangre”, Schlossberg relata que recibió el diagnóstico de leucemia mieloide aguda poco después de dar a luz en mayo de 2024. Hasta entonces llevaba una vida activa, marcada por el deporte y el activismo climático, e incluso había participado en eventos para recaudar fondos destinados a la investigación de enfermedades hematológicas.

El tratamiento ha incluido quimioterapia intensa y un trasplante de médula ósea. Sin embargo, pese a todos los intentos médicos, la respuesta no ha sido la esperada. Su oncólogo, narra ella, le dijo recientemente que podría tener “un año, tal vez” de vida.

El impacto emocional más difícil: sus hijos

Schlossberg confiesa el golpe emocional más duro: la posibilidad de que sus hijos uno nacido en 2022 y otro en 2024 no lleguen a recordarla. “Sus rostros viven dentro de mis párpados”, escribe, refiriéndose al temor constante de dejarlos sin memoria de su madre.

Una nueva tragedia en una familia marcada por la pérdida

La periodista repasa el historial de tragedias familiares que han marcado a los Kennedy: la muerte de su tío John F. Kennedy Jr. en un accidente aéreo, el asesinato de su abuelo y el fallecimiento de su abuela Jacqueline Kennedy Onassis por cáncer cuando ella era niña.

Explica que uno de sus mayores temores es el dolor que su enfermedad provoca en su madre, Caroline Kennedy, exembajadora de EE.UU. en Australia y Japón. “Siempre intenté protegerla, ser una buena hija”, señala. “Ahora le he sumado una tragedia más, y no puedo detenerlo”.

La tensión política dentro de la familia Kennedy

En su columna, Schlossberg también menciona la inquietud que sintió al ver que su primo segundo, Robert F. Kennedy Jr., fue ratificado como secretario de Salud en el gobierno de Donald Trump pese a no tener credenciales médicas ni experiencia en salud pública.

Desde su cama del hospital, cuenta, observó la confirmación en el cargo con una mezcla de incredulidad y temor, especialmente en un momento en el que dependía por completo del sistema de salud. “El sistema del que yo dependía comenzó a parecer frágil”, describe.

Una familia que vuelve a la política

Su hermano, Jack Schlossberg, anunció este mes su intención de postularse al Congreso por Nueva York. Tras conocerse la columna, compartió públicamente las palabras de Tatiana con una frase contundente: “La vida es corta dale con todo”.

La familia Kennedy mantiene un rol destacado en la política estadounidense, pero también una larga historia de dolor personal que vuelve a ponerse en el centro con esta nueva revelación.