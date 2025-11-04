- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Liverpool vs Real Madrid
- PSG vs Bayern Munich
- Universitario
- Alianza Lima
- Alemania vs Colombia
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
Peligro y alerta máxima en Estados Unidos: pastas contaminadas dejan 7 muertos y 27 enfermos
Alerta de la FDA por pastas listas para consumir contaminadas con listeria que dejan 6 muertos y 27 enfermos en 18 estados de EE.UU.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) emitió una alerta urgente tras detectarse un brote de listeria monocytogenes relacionado con comidas de pasta listas para consumir. Los productos contaminados fueron distribuidos a lo largo de 18 estados y vendidos en cadenas de supermercados reconocidas, incluyendo Trader Joe’s, Sprouts, Kroger y Walmart.
PUEDES VER: PELIGRO en Estados Unidos: Estos son los aeropuertos con MÁS retrasos y cancelaciones por el cierre del gobierno
Según la FDA, 27 personas han enfermado, seis murieron y se reportó un caso de pérdida fetal. La agencia también confirmó que se registraron dos muertes adicionales y siete nuevos casos en los últimos días, lo que motivó una acción inmediata para retirar los productos y reforzar la vigilancia sanitaria.
Brotes de pastas contaminadas dejan víctimas en Estados Unidos.
Los alimentos afectados fueron elaborados por Nate’s Fine Foods, y la alerta se centra en aquellos listos para consumir, ya que la listeria puede sobrevivir incluso en refrigeración, lo que aumenta el riesgo de propagación. La FDA recomienda a los consumidores revisar su despensa, desechar los productos sospechosos y acudir al médico ante cualquier síntoma.
Síntomas y riesgos de la listeria
La listeria monocytogenes es una bacteria transmitida por alimentos contaminados y especialmente peligrosa para embarazadas, adultos mayores y personas con defensas bajas. Según Mayo Clinic, los síntomas incluyen:
- Fiebre y escalofríos
- Dolores musculares
- Náuseas y diarrea
En casos graves, la bacteria puede afectar el sistema nervioso y provocar meningitis, una complicación potencialmente mortal. El tratamiento requiere antibióticos inmediatos, y se recomienda evitar alimentos de alto riesgo, como fiambres mal procesados o productos lácteos sin pasteurizar. Las autoridades insisten en la prevención y revisión inmediata de los productos para frenar el brote y proteger a los grupos más vulnerables.
Las autoridades sanitarias recuerdan que la listeria puede incubarse semanas antes de presentar síntomas, por lo que es fundamental no subestimar cualquier malestar después de consumir productos de riesgo. Mantener los alimentos en condiciones adecuadas y seguir las alertas oficiales puede prevenir contagios graves.
Además, se recomienda a las personas que compraron comidas de pasta preparadas de Nate’s Fine Foods mantener el recibo de compra y reportar cualquier incidente de enfermedad a los servicios de salud locales. La rápida reacción de los consumidores puede ayudar a contener el brote y salvar vidas.
- 1
ALERTA con tu permiso de trabajo, inmigrante: a partir de AHORA, extranjeros deberán anticiparse para continuar viviendo legalmente
- 2
ALERTA para beneficiarios de SNAP: última esperanza y FECHA probable de activación de los cupones para millones de familias
- 3
ALERTA en Walmart: un joven de 18 años pateó el carrito de compras de un hombre y murió tras altercado
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50