AVISO importante: Actualmente, existen más de 9 millones de personas en Estados Unidos que son beneficiarios del Seguro Social por Incapacidad (SSDI). Este programa, el cual es uno de los más solicitados en el país, está diseñado para aquellos que enfrentan condiciones que restringen parcial o totalmente su capacidad laboral.

Su elegibilidad se basa en un listado específico de enfermedades. AQUÍ puedes conocer las últimas actualizaciones y cómo ser elegible. ¿Quiénes pueden ser rechazados?

EE. UU.: quiénes acceden al Seguro Social por incapacidad

A través de un reciente informe de la Administración se conoció que, el 85,2% de los beneficiarios del Seguro Social por incapacidad en la nación de Trump, son trabajadores, mientras que el 12,4% corresponde a los hijos adultos con discapacidad y el 2,4% a viudos.

Vale resaltar que, para elegibilidad a este programa, la entidad se basa en diversos factores; tales como la edad, la trayectoria laboral y el tipo de enfermedad, que debe pertenecer a un listado de 300 condiciones.

EE. UU.: qué enfermedades cubre el Seguro Social por incapacidad y cómo acceder al beneficio.

Se destaca que, el SSDI, brinda un pago mensual a quienes presentan una incapacidad o ceguera, siempre que hayan trabajado al menos cinco de los últimos diez años y hayan contribuido con impuestos al Seguro Social durante ese tiempo. Además, cónyuges, excónyuges e hijos también pueden ser beneficiarios de estos pagos.

Para este año, el monto del SSDI se ha establecido en 1.620 dólares mensuales, mientras que los que califiquen por incapacidad debido a ceguera, conforme a las normativas del Seguro Social, tendrán un pago de 2.700 dólares.

Listado de enfermedad que sí aprueban para el Seguro Social por incapacidad

Es importante conocer que, la Administración del Seguro Social (SSA), utiliza el conocido "Libro Azul" para determinar las enfermedades que aprueban y pueden recibir beneficios como el Seguro de Discapacidad del Seguro Social (SSDI) y el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI).

Vale mencionar que este último programa es específicamente para personas con recursos e ingresos limitados que padecen alguna discapacidad o que tienen más de 65 años. Entre las condiciones que califican se encuentran las siguientes:

Diversas enfermedades respiratorias.

Afecciones cardiovasculares.

Trastornos endocrinos.

Problemas de salud mental, como la depresión severa y la esquizofrenia.

Asimismo, desde agosto del 2025, la SSA actualizó su lista de enfermedades elegibles, agregando 13 nuevas afecciones que pueden ser consideradas para recibir asistencia y que son las que figuran a continuación: