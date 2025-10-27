Recientemente, un usuario de redes sociales impactó a la comunidad al compartir una inesperada imagen de un carrito de compras de Walmart lleno de orquídeas desechadas, lo que generó diversas reacciones sobre la gestión que realizan actualmente las grandes cadenas de retail en Estados Unidos con respecto a las plantas que no logran vender.

Esta preocupante situación ocasionó un debate sobre las prácticas de sostenibilidad y el tratamiento de productos perecederos en el comercio minorista. ¿Qué reveló el joven? ¿Se siguen solo las reglas y medidas que tienen establecidas cada empresa internacional?

Walmart: comprador expone carrito de compras repleto de este producto y genera indignación

Un usuario de Reddit compartió una imagen en la comunidad r/orchids en la cual se vio un carrito de compras de Walmart repleto de orquídeas, paquetes de semillas y otros artículos de jardinería que parecen estar destinados a la basura. La fotografía pone de manifiesto el alarmante problema del desperdicio de plantas.

Un comentarista no dudó en expresar su frustración al señalar que ha observado situaciones similares en otras cadenas de supermercados, como Kroger, donde se niegan a vender las plantas a precios reducidos.

Asimismo, reflexionó sobre el esfuerzo que implica cultivar orquídeas, desde su cuidado hasta su transporte en condiciones óptimas, solo para que una gran cantidad termine siendo desechada. "Es triste", concluyó. Otro usuario, visiblemente afectado por la imagen, comentó: "¡Esto literalmente me dolió el corazón! ¡Ni siquiera puedo".

¿Por qué es preocupante esta situación?

La disposición de plantas en vertederos ha generado un total impacto ambiental significativo, ya que su descomposición produce metano, un gas que es 28 veces más potente que el dióxido de carbono. En Estados Unidos, los vertederos son responsables de aproximadamente el 14% de la contaminación por metano de origen humano.

Las orquídeas, por ejemplo, requieren meses de cultivo en condiciones controladas, lo que implica un uso considerable de recursos como agua, energía para el control climático y materiales de embalaje. Un carrito lleno de orquídeas puede representar cientos de dólares en pérdidas, un costo que podría evitarse si las tiendas optaran por ofrecer descuentos en lugar de deshacerse.