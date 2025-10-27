Recientemente, el Departamento de Policía de Joliet, en Estados Unidos, informó a la prensa internacional el impensado arresto de un hombre de 58 años, quien fue vinculado a un fuerte robo de mercancía en la tienda Walmart, ubicado en West Jefferson Street. ¿Qué dijo el sospechoso al respecto? ¿Recibirá grave sanción? A continuación, más detalles.

Walmart Street: arrestan a hombre de 58 años acusado de robo de más de $60 en mercancía

Patch.com, otros portales web y el portavoz de la policía local, Dwayne English, señalaron que el individuo, identificado como Paul Schenk, ha sido acusado de robo y detenido en un establecimiento comercial de Walmart. Actualmente enfrenta una orden de arresto pendiente en el condado de Champaign y otras sanciones. ¿Por qué?

Confirman el arresto de hombre de 58 años acusado de robo en mercancía en Walmart.

Según los reportes policiales, el 24 de octubre, a la 1:54 p. m., los agentes de Joliet respondieron de inmediato tras un llamado en el Walmart situado en 2424 West Jefferson, donde los empleados habían detenido a Schenk.

Se reveló que el hombre de 58 años había ocultado mercancía valorada en casi 60 dólares en su vestimenta y salió del local sin realizar el pago correspondiente. Tras ello y la investigación, Schenk fue arrestado sin resistencia y su situación se complicó tras conocerse sus antecedentes.

¿Qué perjudicó a Schenk tras ser arrestado por robo?

Por otro lado, durante el proceso, los oficiales locales descubrieron que también el hombre contaba con una orden de arresto activa en su contra por no presentarse ante el tribunal en relación con un cargo penal anterior.

Tras ello y su vínculo en este último robo, él fue procesado en el Departamento de Policía de Joliet y trasladado al Centro de Detención para Adultos del Condado de Will. Hasta el momento, no se conoce más información al respecto.