- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Boca Juniors vs. Barracas Central
- CTS 2025
PELIGRO en Walmart Street, Joliet: reportan ARRESTO de hombre de 58 años acusado de robo de más de $60 en mercancía
Un hombre de 58 años fue detenido por el Departamento de Policía de Joliet. ¿Por qué terminó arrestado en el Centro de Detención de Adultos del Condado de Will?
Recientemente, el Departamento de Policía de Joliet, en Estados Unidos, informó a la prensa internacional el impensado arresto de un hombre de 58 años, quien fue vinculado a un fuerte robo de mercancía en la tienda Walmart, ubicado en West Jefferson Street. ¿Qué dijo el sospechoso al respecto? ¿Recibirá grave sanción? A continuación, más detalles.
PUEDES VER: Atención, beneficiarios de SNAP en EE. UU.: a partir de esta fecha, estos estados suspenderán los cupones de alimentos por fuerte razón
Walmart Street: arrestan a hombre de 58 años acusado de robo de más de $60 en mercancía
Patch.com, otros portales web y el portavoz de la policía local, Dwayne English, señalaron que el individuo, identificado como Paul Schenk, ha sido acusado de robo y detenido en un establecimiento comercial de Walmart. Actualmente enfrenta una orden de arresto pendiente en el condado de Champaign y otras sanciones. ¿Por qué?
Confirman el arresto de hombre de 58 años acusado de robo en mercancía en Walmart.
Según los reportes policiales, el 24 de octubre, a la 1:54 p. m., los agentes de Joliet respondieron de inmediato tras un llamado en el Walmart situado en 2424 West Jefferson, donde los empleados habían detenido a Schenk.
Se reveló que el hombre de 58 años había ocultado mercancía valorada en casi 60 dólares en su vestimenta y salió del local sin realizar el pago correspondiente. Tras ello y la investigación, Schenk fue arrestado sin resistencia y su situación se complicó tras conocerse sus antecedentes.
¿Qué perjudicó a Schenk tras ser arrestado por robo?
Por otro lado, durante el proceso, los oficiales locales descubrieron que también el hombre contaba con una orden de arresto activa en su contra por no presentarse ante el tribunal en relación con un cargo penal anterior.
Tras ello y su vínculo en este último robo, él fue procesado en el Departamento de Policía de Joliet y trasladado al Centro de Detención para Adultos del Condado de Will. Hasta el momento, no se conoce más información al respecto.
- 1
ALERTA clientes: Walmart lanza REEMBOLSO masivo y miles podrán cobrarlo de inmediato en todo Estados Unidos
- 2
ALERTA en Walmart: reportan la intensa búsqueda de tres personas acusadas de robar más de $2,000 en mercadería de tienda
- 3
ALERTA en Walmart: hombre fue baleado por la policía de Tucson tras presuntamente cometer graves delitos
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50