PÁNICO en Target: gigante minorista de Estados Unidos anuncia despidos y elimina vacantes

Target Corporation, uno de los supermercados más emblemáticos de Estados Unidos, está implementando cambios importantes en su equipo corporativo. La compañía confirmó que eliminará 1,000 puestos de trabajo y cancelará 800 vacantes, con el objetivo de reducir su estructura global en un 8 % y optimizar sus operaciones para un funcionamiento más ágil y eficiente.

La cadena de supermercados Target es una de las más populares en Estados Unidos.

Tienda Target USA proyecta 1.000 despidos y 800 vacantes menos

Según informó la Agencia EFE, el CEO de Target Corporation USA, Michael Fiddelke, indicó en un correo dirigido a los empleados que la compañía enfrenta "demasiadas capas y trabajos que se solapan, lo que ha ralentizado las decisiones y dificultado la ejecución de ideas".

Fiddelke asumió el cargo en septiembre, tras ser promovido en agosto, y adelantó que la empresa dará más detalles sobre los cambios el próximo martes. Además, pidió a los empleados de oficina en Estados Unidos, quienes se verán más afectados, que trabajen desde casa durante la próxima semana.

Impacto en la gestión y en las compensaciones

El ajuste laboral se centrará principalmente en puestos directivos. Quienes sean despedidos recibirán su salario hasta enero y tendrán la opción de acceder a indemnizaciones.

Según Fiddelke, esta reducción permitirá a Target Corporation enfocarse en sus "prioridades clave": recuperar la competitividad en moda y diseño, mejorar la experiencia del cliente y aprovechar la tecnología para impulsar el crecimiento futuro.

¿Qué desafíos enfrenta Target Corporation y cómo afectan su situación financiera?

Target Corporation USA atraviesa un período complicado. En agosto, la compañía reportó un trimestre marcado por la caída de las ventas y la disminución del tráfico en tiendas, factores que provocaron un descenso cercano al 10 % en el valor de sus acciones.

En el segundo trimestre, los ingresos operativos cayeron un 19 % interanual, hasta 1.300 millones de dólares, aunque la facturación total apenas se redujo un 1 %, hasta 25.200 millones de dólares. En contraste, las ventas en línea aumentaron un 4 %.

La cadena también ha estado en el ojo público por sus recientes decisiones sobre diversidad, equidad e inclusión, así como por la pérdida de terreno frente a Walmart, la minorista más grande de Estados Unidos y del mundo, lo que resalta la necesidad de reorganizar y hacer más eficiente su estructura corporativa.