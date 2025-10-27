PÁNICO en Target: gigante minorista de Estados Unidos anuncia despidos y elimina vacantes

0
Target busca recuperar su competitividad y adaptarse a un mercado minorista más exigente, frente a cambios en la demanda y la presión de competidores fuertes.

Target reportó el 20 de agosto otro trimestre con caída de ventas y tráfico en tiendas.
Target Corporation, uno de los supermercados más emblemáticos de Estados Unidos, está implementando cambios importantes en su equipo corporativo. La compañía confirmó que eliminará 1,000 puestos de trabajo y cancelará 800 vacantes, con el objetivo de reducir su estructura global en un 8 % y optimizar sus operaciones para un funcionamiento más ágil y eficiente.

La cadena de supermercados Target es una de las más populares en Estados Unidos.

Tienda Target USA proyecta 1.000 despidos y 800 vacantes menos

Según informó la Agencia EFE, el CEO de Target Corporation USA, Michael Fiddelke, indicó en un correo dirigido a los empleados que la compañía enfrenta "demasiadas capas y trabajos que se solapan, lo que ha ralentizado las decisiones y dificultado la ejecución de ideas".

Fiddelke asumió el cargo en septiembre, tras ser promovido en agosto, y adelantó que la empresa dará más detalles sobre los cambios el próximo martes. Además, pidió a los empleados de oficina en Estados Unidos, quienes se verán más afectados, que trabajen desde casa durante la próxima semana.

Impacto en la gestión y en las compensaciones

El ajuste laboral se centrará principalmente en puestos directivos. Quienes sean despedidos recibirán su salario hasta enero y tendrán la opción de acceder a indemnizaciones.

Según Fiddelke, esta reducción permitirá a Target Corporation enfocarse en sus "prioridades clave": recuperar la competitividad en moda y diseño, mejorar la experiencia del cliente y aprovechar la tecnología para impulsar el crecimiento futuro.

¿Qué desafíos enfrenta Target Corporation y cómo afectan su situación financiera?

Target Corporation USA atraviesa un período complicado. En agosto, la compañía reportó un trimestre marcado por la caída de las ventas y la disminución del tráfico en tiendas, factores que provocaron un descenso cercano al 10 % en el valor de sus acciones.

En el segundo trimestre, los ingresos operativos cayeron un 19 % interanual, hasta 1.300 millones de dólares, aunque la facturación total apenas se redujo un 1 %, hasta 25.200 millones de dólares. En contraste, las ventas en línea aumentaron un 4 %.

La cadena también ha estado en el ojo público por sus recientes decisiones sobre diversidad, equidad e inclusión, así como por la pérdida de terreno frente a Walmart, la minorista más grande de Estados Unidos y del mundo, lo que resalta la necesidad de reorganizar y hacer más eficiente su estructura corporativa.

