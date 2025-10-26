Atención, clientes: ¿Walmart cerrará el 1 de noviembre? Esto es lo que se sabe hasta ahora

En las últimas semanas, ha circulado en redes sociales un rumor que asegura que Walmart USA cerrará todas sus tiendas el 1 de noviembre debido a posibles problemas con los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Sin embargo, esta información no tiene sustento oficial y ha generado confusión entre clientes y beneficiarios de SNAP.

¿Walmart USA cerrará el 1 de noviembre? La realidad detrás de los rumores

Contrario a lo que se ha difundido en publicaciones virales, Walmart USA no tiene planes de cerrar sus tiendas físicas el 1 de noviembre. La compañía tampoco ha emitido ningún comunicado oficial al respecto.

De hecho, Walmart continúa aceptando EBT SNAP para compras en línea, lo que permite a los clientes seguir adquiriendo productos sin interrupciones, incluso si se presentan retrasos en la distribución de beneficios en persona.

Medios como Fast Company señalaron que muchas listas de supuestos cierres de tiendas publicadas en internet son información falsa, diseñada para generar alarma. Por lo tanto, los compradores pueden estar tranquilos: las tiendas Walmart permanecerán abiertas y operativas como de costumbre.

¿Qué impacto tiene el cierre del gobierno de EE. UU. en los beneficios de SNAP?

Aunque Walmart seguirá operando, la verdadera preocupación es un posible retraso en la entrega de los beneficios del SNAP debido a la paralización parcial del gobierno federal. Según Univision Noticias, el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) advirtió que, si el cierre continúa, podrían no haber fondos suficientes para cubrir los beneficios completos del SNAP para unos 42 millones de personas en todo el país.

Esto se debe a que, aunque los estados administran el programa, su financiamiento depende del gobierno federal. La interrupción de los fondos afecta directamente la capacidad de los estados para distribuir los beneficios a los beneficiarios.

Estados más afectados y medidas preventivas

Algunos estados ya han emitido alertas a los beneficiarios sobre posibles retrasos en los pagos de noviembre.

Nueva York: Los pagos de SNAP de noviembre están en espera debido al cierre federal.

Texas: Si el cierre persiste más allá del 27 de octubre, no se emitirán los beneficios correspondientes a noviembre.

Pensilvania: Los pagos se retrasarán hasta que se liberen los fondos estatales.

California: Millones de beneficiarios de programas estatales podrían verse afectados.

Washington D.C.: La falta de aprobación de un presupuesto federal ha impedido la entrega de beneficios para noviembre.

A pesar de estos posibles retrasos, los clientes pueden seguir comprando en Walmart USA, tanto en tienda como en línea, utilizando EBT SNAP sin inconvenientes.