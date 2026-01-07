ALERTA mundial: esto le pasará al planeta si Donald Trump se APODERA de todo el petróleo de Venezuela

Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del planeta, con más de 300.000 millones de barriles bajo tierra. Tras la captura del derrocado presidente Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado claro su interés en controlar y explotar esos recursos, una perspectiva que despierta fuertes alarmas entre expertos ambientales y climáticos.

Aunque el petróleo venezolano representa una tentación estratégica y económica para Washington, especialistas advierten que se trata de uno de los crudos más contaminantes del mundo, lo que podría tener consecuencias graves para el clima global y los esfuerzos internacionales contra el calentamiento del planeta.

Por qué el petróleo venezolano es uno de los más contaminantes

La mayor parte del crudo venezolano proviene de la Faja Petrolífera del Orinoco, donde predomina el crudo pesado y ácido, similar al de las arenas bituminosas de Canadá. Su consistencia espesa y viscosa exige procesos intensivos en energía para poder extraerlo, como la inyección de vapor en los yacimientos, lo que incrementa de forma significativa las emisiones de gases de efecto invernadero.

Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del planeta, con más de 300.000 millones de barriles bajo tierra.

Expertos explican que este tipo de petróleo contiene una mayor concentración de carbono que los crudos ligeros y que su extracción genera más contaminación desde el primer momento. Además, su alto contenido de azufre dificulta el proceso de refinación, que requiere más energía y tecnología especializada, aumentando aún más el impacto ambiental.

Metano, derrames y una infraestructura en ruinas

Otro de los grandes problemas es el metano, un gas con un poder de calentamiento más de 80 veces superior al CO₂ en el corto plazo. Según datos de la Agencia Internacional de Energía, la intensidad de metano en las operaciones petroleras de Venezuela es seis veces mayor que el promedio mundial, debido en gran parte a la quema de gas y a la falta de controles.

A esto se suma una infraestructura obsoleta y mal mantenida, con frecuentes fugas, quema de gas y derrames de petróleo. Aunque PDVSA dejó de publicar cifras oficiales en 2016, organizaciones independientes han documentado cientos de derrames en los últimos años, con daños severos a ecosistemas y comunidades locales.

Un negocio costoso y poco viable en pleno cambio energético

Más allá del impacto ambiental, los analistas advierten que la explotación masiva del petróleo venezolano también enfrenta serios obstáculos económicos. La producción del país ha caído de 2 millones de barriles diarios en 2016 a menos de 1 millón en la actualidad. Mantener el nivel actual requeriría inversiones superiores a US$53.000 millones, mientras que recuperar la producción histórica demandaría hasta US$183.000 millones.

Todo esto ocurre en un contexto global de precios bajos del petróleo y con una demanda que podría alcanzar su punto máximo en los próximos años, mientras el mundo avanza, aunque lentamente, hacia la transición energética.

El riesgo climático global

Especialistas advierten que una intervención a gran escala en el sector petrolero venezolano no solo elevaría las emisiones de carbono, sino que también podría desviar la atención global de las energías limpias y reforzar una lógica de competencia por recursos fósiles propia del siglo pasado.

"El mayor daño no sería solo ambiental, sino estratégico: retrasar la acción climática coordinada a nivel mundial", advierten expertos. En ese escenario, el control total del petróleo venezolano por parte de Estados Unidos podría convertirse en un retroceso histórico en la lucha contra la crisis climática.