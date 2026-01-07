- Hoy:
- Partidos de hoy
- Barcelona vs Athletic
- Marathón vs. Olimpia
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
TRAGEDIA en Minneapolis: agente del ICE mata a ciudadana estadounidense de 37 años durante un enorme operativo migratorio
La trágica muerte de una mujer de 37 años durante una operación del ICE en Minneapolis ha generado fuertes tensiones entre autoridades federales y estatales.
En Minneapolis, Estados Unidos, una operación federal de control migratorio terminó en tragedia este miércoles, cuando un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó y mató a una mujer de 37 años, según confirmó EL PAÍS. El hecho ocurrió en el marco de lo que las autoridades federales han descrito como uno de los despliegues más grandes de agentes en años en una gran ciudad estadounidense.
PUEDES VER: MALAS NOTICIAS para inmigrantes con Medicaid o SNAP: Trump revive política que FRENA la obtención de la Green Card
Un agente del ICE mata a una mujer durante un gran despliegue migratorio en Minneapolis
Según el relato de EL PAÍS, la mujer estaba dentro de su vehículo cuando los agentes que participaban en el operativo se acercaron para interactuar con ella. En un momento dado, el automóvil retrocedió y luego avanzó, y tras ese movimiento, otro agente le disparó tres veces a la conductora. El vehículo continuó unos metros antes de chocar con otros autos estacionados.
Los videos difundidos en redes muestran claramente esta secuencia de hechos, aunque no hay confirmación pública de que algún oficial haya resultado herido, pese a versiones oficiales que indican lo contrario.
Tras el tiroteo, testigos afirmaron que el personal de emergencia intentó reanimar a la mujer en el lugar antes de trasladarla al hospital, donde finalmente falleció. El FBI y la Oficina de Detención Criminal de Minnesota se encargan ahora de la investigación.
Reacciones oficiales y controversias tras el disparo fatal
La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó el uso de la fuerza, acusando a la mujer de intentar arrollar a los oficiales con su vehículo y calificando su conducta de "terrorismo doméstico", según el relato de EL PAÍS.
Desde la Casa Blanca, el presidente Trump afirmó que la mujer que conducía se comportó de forma "muy desordenada" y que el agente habría actuado en defensa propia, asegurando que el oficial se encuentra vivo y recuperándose en el hospital.
No obstante, figuras locales han rechazado esa narrativa. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, criticó lo que llamó una "propaganda" y exigió una investigación completa, imparcial y expedita para garantizar la justicia.
Líderes de la ciudad, incluido el alcalde de Minneapolis, también han puesto en tela de juicio la versión federal, señalando inconsistencias entre los videos y la descripción oficial del incidente, y han pedido que se reevalue el operativo federal.
- 1
La PEOR NOTICIA para inmigrantes del 2026: Gobierno de Trump suspende visas y Green Card para personas de estos países
- 2
PELIGRO para inmigrantes que envían dinero desde EE. UU.: Gobierno de Trump crea nuevo impuesto a las remesas
- 3
MALAS NOTICIAS para inmigrantes con Medicaid o SNAP: Trump revive política que FRENA la obtención de la Green Card
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90