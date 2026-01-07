TRAGEDIA en Minneapolis: agente del ICE mata a ciudadana estadounidense de 37 años durante un enorme operativo migratorio

En Minneapolis, Estados Unidos, una operación federal de control migratorio terminó en tragedia este miércoles, cuando un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó y mató a una mujer de 37 años, según confirmó EL PAÍS. El hecho ocurrió en el marco de lo que las autoridades federales han descrito como uno de los despliegues más grandes de agentes en años en una gran ciudad estadounidense.

Un agente del ICE mata a una mujer durante un gran despliegue migratorio en Minneapolis

Según el relato de EL PAÍS, la mujer estaba dentro de su vehículo cuando los agentes que participaban en el operativo se acercaron para interactuar con ella. En un momento dado, el automóvil retrocedió y luego avanzó, y tras ese movimiento, otro agente le disparó tres veces a la conductora. El vehículo continuó unos metros antes de chocar con otros autos estacionados.

Los videos difundidos en redes muestran claramente esta secuencia de hechos, aunque no hay confirmación pública de que algún oficial haya resultado herido, pese a versiones oficiales que indican lo contrario.

Tras el tiroteo, testigos afirmaron que el personal de emergencia intentó reanimar a la mujer en el lugar antes de trasladarla al hospital, donde finalmente falleció. El FBI y la Oficina de Detención Criminal de Minnesota se encargan ahora de la investigación.

Reacciones oficiales y controversias tras el disparo fatal

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó el uso de la fuerza, acusando a la mujer de intentar arrollar a los oficiales con su vehículo y calificando su conducta de "terrorismo doméstico", según el relato de EL PAÍS.

Desde la Casa Blanca, el presidente Trump afirmó que la mujer que conducía se comportó de forma "muy desordenada" y que el agente habría actuado en defensa propia, asegurando que el oficial se encuentra vivo y recuperándose en el hospital.

No obstante, figuras locales han rechazado esa narrativa. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, criticó lo que llamó una "propaganda" y exigió una investigación completa, imparcial y expedita para garantizar la justicia.

Líderes de la ciudad, incluido el alcalde de Minneapolis, también han puesto en tela de juicio la versión federal, señalando inconsistencias entre los videos y la descripción oficial del incidente, y han pedido que se reevalue el operativo federal.