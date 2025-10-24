Recientemente, la policía de Estados Unidos ha decidido revelar la identidad de una madre que fue trágicamente atropellada el último 23 de octubre, cerca de la entrada de una tienda de comestibles Goodyear.

Walmart: identifican a madre de familia que falleció tras ser atropellada por camioneta

El incidente se llevó a cabo alrededor de la 1 p. m.de aquel día, cuando una familia de tres se dirigía al Walmart ubicado en Estrella Parkway, junto a la Interestatal 10. No obstante, Michelle Pérez, de 41 años, y su hija, de aproximadamente 3 años, fueron impactadas por una camioneta mientras la madre cargaba a la pequeña bebé en brazos.

'Azfamily' conversó con la sargento de policía de Goodyear, Mayra Reeson, quien no dudó en informar sobre lo sucedido y resaltar que el vehículo retrocedió en el momento del incidente. Al llegar las autoridades, los transeúntes ya estaban realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a Pérez, quien lamentablemente falleció en el lugar.

Se informó que el menor fue trasladado a un hospital como medida de precaución y se espera que se recupere sin complicaciones. El tercer miembro de la familia no ha sufrido lesiones.

Por su parte, los investigadores han indicado que no hay evidencia de que la incapacidad haya influido en el accidente. La conductora, una mujer de 51 años, colaboró con la policía y permaneció en el sitio. "Parece ser un accidente", acotó Reeson. Pese a que no se cerraron carreteras ante lo sucedido, el estacionamiento y el Walmart estuvieron restringidos por todo el día. No revelaron más datos.

¿Por qué Walmart resalta más que otras tiendas en EE. UU.?

Por otro lado, es bueno mencionar que la empresa Walmart se viene convirtiendo en el líder del comercio minorista en Estados Unidos gracias a su estrategia de "Precios bajos todos los días".

La cual capta la atención de numerosos consumidores, en particular aquellos interesados en economizar. Esta táctica, junto con una extensa variedad de productos y una cadena de suministro altamente eficiente, le facilita operar una amplia red de tiendas y alcanzar un elevado volumen de ventas, consolidándose como el minorista más grande del país.