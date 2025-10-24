Casi sucede una tragedia. Una mujer que conducía un camión en EE. UU. enfrentará graves acusaciones tras chocar contra un automóvil en el estacionamiento de Walmart y posteriormente darse a la fuga.

Esta reciente información fue compartida por medios internacionales y por el Departamento de Policía de Springfield Township. Se ha solicitado la colaboración de la comunidad para identificar al sospechoso, quien fue registrado por las cámaras de seguridad del lugar en el país americano. A continuación, más detalles al respecto.

Walmart: reportan la búsqueda de mujer acusada de atropello y fuga en estacionamiento

'19News' y otros medios y el Departamento de Policía de Springfield Township (STPD) han reportado sobre un incidente de choque y robo que sucedió alrededor de las 9:33 p. m. del último 12 de octubre en el estacionamiento de un Walmart ubicado en S. Arlington Road, en EE. UU.

Walmart: reportan la búsqueda de mujer acusada de atropello y fuga en estacionamiento.

Según las autoridades locales, la conductora del vehículo, de la cual no se conoce su identidad, empeoró su situación tras abandonar la escena luego del accidente, lo que califica el hecho como un choque y abandono.

Pese a que los oficiales no han podido obtener una imagen clara de la matrícula del camión, el STPD ha difundido imágenes de las cámaras de seguridad que muestran al sospechoso. Tras el informe, la policía ha solicitado la colaboración de la comunidad para poder identificar a la mujer que conducía la camioneta y conocer más datos que ayuden a esclarecer el caso.

Walmart: autoridades locales piden apoyo de la comunidad para este caso

Es importante saber, la policía de Springfield Township, ha solicitado a todas las personas que tienen información adicional a colaborar sobre este hecho.

Se ha pedido que, cualquier dato con el Oficial Cory Dorsey, se debe llamar al 330-733-1061, disponible de 7:30 a. m. a 3:30 p. m. de lunes a viernes, o enviar un correo electrónico a stpd231@springfieldtownship.us en cualquier momento.