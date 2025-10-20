Recientemente, los medios internacionales informaron sobre una nueva normativa federal del Departamento de Transporte (DOT) en EE. UU. para la renovación de licencias de conducir para todas las personas mayores de 70 años, la cual entrará en vigor desde el próximo mes. A continuación, te revelamos más detalles y las últimas actualizaciones en el país americano.

EE. UU.: Desde esta fecha, este grupo cumplirá con nuevas reglas para la licencia de conducir

Vale resaltar que, estos nuevos cambios federales de conducción en Estados Unidos para mayores de 70 años no tiene como finalidad restringir la autonomía de los adultos mayores, sino garantizar una mayor seguridad vial para todos, incluso, para aquel grupo en específico.

Asimismo, el gobierno estadounidense, en respuesta al aumento de la población mayor, con más de 48 millones de conductores mayores de 65 años, anunció un nuevo sistema que moderniza los requisitos para la renovación de licencias. Con ello, ahora se exigirá que todos los conductores de 70 años o más se sometan a estas tres drásticas reglas:

Exámenes de visión regulares .

. Comprobaciones del tiempo de reacción.

Cursos de actualización de conducción.

Con estos nuevos datos, este grupo de personas debe considerar que las autoridades realizarán estos cambios como parte de un "chequeo médico rutinario" enfocado en las habilidades al volante.

NHTSA se pronuncia tras estos cambios, incluso para los propios conductores en EE. UU.

Por otro lado, es importante resaltar que la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) ha señalado que el verdadero foco de las evaluaciones no es la edad, sino la capacidad individual del conductor para operar un vehículo de manera segura.

El nuevo enfoque está diseñado para adaptarse a solo aquellos que cuenten con las aptitudes físicas y cognitivas necesarias permanezcan al volante. Un portavoz del Departamento de Transporte (DOT) también refirió lo siguiente: "No estamos castigando la edad. Estamos premiando la capacidad".