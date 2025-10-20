0
Alianza Lima vs Sport Huancayo por Liga 1
California impone REGLAS más ESTRICTAS para proteger a las mascotas y marca tendencia

California aprueba leyes históricas que elevan la protección animal, prohíben abusos y establecen nuevas reglas para la compra y cuidado de mascotas.


Dara Rojas
California refuerza su liderazgo en bienestar animal.
California refuerza su liderazgo en bienestar animal.
Gavin Newsom firmó cuatro nuevas leyes que marcan un antes y un después en la protección de mascotas en California. Estas normas buscan frenar prácticas abusivas, garantizar transparencia y asegurar que cada animal doméstico sea tratado con respeto. La legislación entrará en vigor el 1° de enero de 2026 y promete transformar la relación entre criadores, compradores y autoridades sanitarias.

Nueva York se convierte en pionera en advertir sobre el azúcar en los menús

Además de reforzar los controles legales, estas medidas apuntan a reducir el sufrimiento animal, impulsar la adopción responsable y convertir a California en un modelo para otros estados.

Gavin Newsom

Nuevas leyes buscan erradicar prácticas abusivas en mascotas.

Cuatro leyes que transforman la protección animal

Las iniciativas AB 506, AB 519, SB 312 y AB 867 establecen reglas estrictas sobre la cría, venta e importación de mascotas.
"Ha llegado el momento de denunciar las fábricas de cachorros", dijo Newsom al anunciar la firma. "Estas leyes protegerán tanto a los animales como a las familias californianas".

AB 506: fin de los abusos en la compra y venta de mascotas

Esta ley prohíbe los depósitos no reembolsables en transacciones de perros, gatos y conejos. Los vendedores deberán proporcionar información completa del animal: criador, origen, vacunas y tratamientos médicos. Si no cumplen, los compradores podrán denunciar y las autoridades sancionarán con multas y suspensiones.

AB 519 y SB 312: control sobre intermediarios e importaciones

La AB 519 frena a los intermediarios con fines de lucro para evitar la cría masiva sin regulación sanitaria. Solo se permitirán transferencias limitadas para particulares, organizaciones sin fines de lucro y agencias estatales. La SB 312 refuerza el control de importaciones: cada animal deberá contar con un certificado veterinario digital, garantizando trazabilidad y seguridad.

AB 867: fin a una práctica cruel en gatos

Esta ley prohíbe la desungulación (extirpación de garras) en gatos, salvo por razones médicas comprobadas. Quienes incumplan enfrentarán sanciones y suspensión de licencia veterinaria. Se fomentan métodos alternativos como recortes o fundas protectoras.

California, modelo nacional de protección animal

Con estas medidas, California fortalece su liderazgo como pionera en derechos de los animales en Estados Unidos. Las leyes se suman a otras que prohíben la venta minorista de mascotas y el uso de animales en espectáculos, y exigen microchips para una mejor identificación. A partir de 2026, toda transacción o traslado de animales deberá cumplir con normas estrictas, consolidando un nuevo estándar de respeto y cuidado hacia las mascotas.

