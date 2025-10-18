ALERTA migratoria: USCIS puede cancelar la Green Card y DEPORTAR a quienes inicien mal el trámite de ciudadanía

En Estados Unidos, la Green Card representa mucho más que un documento: es la llave que permite trabajar, estudiar, acceder a servicios y, eventualmente, solicitar la ciudadanía. Sin embargo, iniciar ese proceso sin cumplir los requisitos legales puede tener consecuencias graves, incluyendo la pérdida de la residencia permanente e incluso la deportación.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó que tiene la autoridad para negar o revocar la Green Card a cualquier extranjero que solicite la naturalización sin cumplir las normas migratorias vigentes. Esta medida responde al creciente uso indebido del sistema migratorio y busca garantizar que cada paso hacia la ciudadanía sea legal y transparente.

Solicitar la ciudadanía sin cumplir requisitos puede costarte la Green Card

De acuerdo con USCIS, uno de los errores más frecuentes entre inmigrantes es presentar la solicitud de ciudadanía (formulario N-400) sin verificar previamente su elegibilidad legal. Esta situación puede interpretarse como fraude migratorio o declaración falsa, lo que conlleva sanciones severas, como la cancelación inmediata de la residencia permanente.

USCIS puede cancelar la Green Card a quienes inicien mal el trámite de ciudadanía.

Entre los errores más comunes se encuentran:

No haber cumplido el tiempo mínimo de residencia continua (generalmente cinco años).

(generalmente cinco años). Haber pasado largas temporadas fuera del país , lo cual interrumpe la residencia legal.

, lo cual interrumpe la residencia legal. Iniciar el trámite mientras la Green Card aún no está aprobada .

. Proporcionar información falsa o incompleta durante el proceso.

¿Cómo evitar perder el estatus de residente permanente?

Antes de iniciar cualquier trámite migratorio, USCIS recomienda a los portadores de Green Card seguir una serie de pasos clave para evitar sanciones:

Verificar su elegibilidad real para la naturalización antes de enviar cualquier solicitud.

para la naturalización antes de enviar cualquier solicitud. No comenzar el trámite si su estatus legal aún no ha sido confirmado oficialmente.

si su estatus legal aún no ha sido confirmado oficialmente. Consultar a un abogado de inmigración certificado, especialmente si hay antecedentes migratorios complejos o procesos pendientes.

Además, se sugiere mantener registros actualizados de salidas y entradas al país, cumplir con las obligaciones fiscales y conservar toda la documentación relacionada con el estatus migratorio para evitar confusiones durante la evaluación.