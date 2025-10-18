- Hoy:
ALERTA migratoria: USCIS puede cancelar la Green Card y DEPORTAR a quienes inicien mal el trámite de ciudadanía
El gobierno de EE.UU. advierte que solicitar la ciudadanía sin cumplir los requisitos puede derivar en la revocación de la Green Card y la deportación.
En Estados Unidos, la Green Card representa mucho más que un documento: es la llave que permite trabajar, estudiar, acceder a servicios y, eventualmente, solicitar la ciudadanía. Sin embargo, iniciar ese proceso sin cumplir los requisitos legales puede tener consecuencias graves, incluyendo la pérdida de la residencia permanente e incluso la deportación.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó que tiene la autoridad para negar o revocar la Green Card a cualquier extranjero que solicite la naturalización sin cumplir las normas migratorias vigentes. Esta medida responde al creciente uso indebido del sistema migratorio y busca garantizar que cada paso hacia la ciudadanía sea legal y transparente.
Solicitar la ciudadanía sin cumplir requisitos puede costarte la Green Card
De acuerdo con USCIS, uno de los errores más frecuentes entre inmigrantes es presentar la solicitud de ciudadanía (formulario N-400) sin verificar previamente su elegibilidad legal. Esta situación puede interpretarse como fraude migratorio o declaración falsa, lo que conlleva sanciones severas, como la cancelación inmediata de la residencia permanente.
USCIS puede cancelar la Green Card a quienes inicien mal el trámite de ciudadanía.
Entre los errores más comunes se encuentran:
- No haber cumplido el tiempo mínimo de residencia continua (generalmente cinco años).
- Haber pasado largas temporadas fuera del país, lo cual interrumpe la residencia legal.
- Iniciar el trámite mientras la Green Card aún no está aprobada.
- Proporcionar información falsa o incompleta durante el proceso.
¿Cómo evitar perder el estatus de residente permanente?
Antes de iniciar cualquier trámite migratorio, USCIS recomienda a los portadores de Green Card seguir una serie de pasos clave para evitar sanciones:
- Verificar su elegibilidad real para la naturalización antes de enviar cualquier solicitud.
- No comenzar el trámite si su estatus legal aún no ha sido confirmado oficialmente.
- Consultar a un abogado de inmigración certificado, especialmente si hay antecedentes migratorios complejos o procesos pendientes.
Además, se sugiere mantener registros actualizados de salidas y entradas al país, cumplir con las obligaciones fiscales y conservar toda la documentación relacionada con el estatus migratorio para evitar confusiones durante la evaluación.
