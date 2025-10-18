0
Al Nassr vs Al Fateh con Cristiano Ronaldo
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

ALERTA migratoria: USCIS puede cancelar la Green Card y DEPORTAR a quienes inicien mal el trámite de ciudadanía

El gobierno de EE.UU. advierte que solicitar la ciudadanía sin cumplir los requisitos puede derivar en la revocación de la Green Card y la deportación.

Gabriela Zevallos
USCIS puede cancelar la Green Card a quienes inicien mal el trámite de ciudadanía.
USCIS puede cancelar la Green Card a quienes inicien mal el trámite de ciudadanía.
En Estados Unidos, la Green Card representa mucho más que un documento: es la llave que permite trabajar, estudiar, acceder a servicios y, eventualmente, solicitar la ciudadanía. Sin embargo, iniciar ese proceso sin cumplir los requisitos legales puede tener consecuencias graves, incluyendo la pérdida de la residencia permanente e incluso la deportación.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó que tiene la autoridad para negar o revocar la Green Card a cualquier extranjero que solicite la naturalización sin cumplir las normas migratorias vigentes. Esta medida responde al creciente uso indebido del sistema migratorio y busca garantizar que cada paso hacia la ciudadanía sea legal y transparente.

Solicitar la ciudadanía sin cumplir requisitos puede costarte la Green Card

De acuerdo con USCIS, uno de los errores más frecuentes entre inmigrantes es presentar la solicitud de ciudadanía (formulario N-400) sin verificar previamente su elegibilidad legal. Esta situación puede interpretarse como fraude migratorio o declaración falsa, lo que conlleva sanciones severas, como la cancelación inmediata de la residencia permanente.

Cancelación de Green Card

USCIS puede cancelar la Green Card a quienes inicien mal el trámite de ciudadanía.

Entre los errores más comunes se encuentran:

  • No haber cumplido el tiempo mínimo de residencia continua (generalmente cinco años).
  • Haber pasado largas temporadas fuera del país, lo cual interrumpe la residencia legal.
  • Iniciar el trámite mientras la Green Card aún no está aprobada.
  • Proporcionar información falsa o incompleta durante el proceso.

¿Cómo evitar perder el estatus de residente permanente?

Antes de iniciar cualquier trámite migratorio, USCIS recomienda a los portadores de Green Card seguir una serie de pasos clave para evitar sanciones:

  • Verificar su elegibilidad real para la naturalización antes de enviar cualquier solicitud.
  • No comenzar el trámite si su estatus legal aún no ha sido confirmado oficialmente.
  • Consultar a un abogado de inmigración certificado, especialmente si hay antecedentes migratorios complejos o procesos pendientes.

Además, se sugiere mantener registros actualizados de salidas y entradas al país, cumplir con las obligaciones fiscales y conservar toda la documentación relacionada con el estatus migratorio para evitar confusiones durante la evaluación.

