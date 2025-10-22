- Hoy:
ALERTA, inmigrantes: fue a su cita migratoria tras 30 años en EE. UU., y salió bajo custodia de ICE, ¿qué pasó?
María Caballero acudió a la oficina de USCIS en Fresno para regularizar su situación migratoria; actualmente está detenida y podría ser deportada.
Hoy en Estados Unidos, miles de inmigrantes se encuentran ante una decisión difícil: presentarse a sus citas migratorias para intentar regularizar su situación, aunque el miedo a ser detenidos por ICE sea cada vez mayor. La historia de María Caballero se ha convertido en un claro reflejo de esta preocupante realidad.
María Caballero fue detenida por agentes de ICE en su cita migratoria.
Inmigrante termina bajo custodia de ICE tras asistir a su cita migratoria en EE. UU.
María Caballero, quien llegó a Estados Unidos hace más de 30 años en busca de establecer una vida estable, se presentó recientemente a una cita en las oficinas de USCIS en Fresno con la intención de tramitar su ajuste de estatus migratorio para obtener la residencia legal. Lo que debía ser un paso hacia la legalidad terminó en detención por parte de agentes de ICE.
Según Noticias Univisión 21 Fresno, esta madre de familia fue arrestada al presentarse en las oficinas, dejando a su familia y a la comunidad local consternadas. Las políticas migratorias implementadas durante la administración de Trump han cambiado el panorama para muchos inmigrantes de larga trayectoria, y casos como el de María generan alarma y preocupación.
¿Cómo afecta la detención de María Caballero a su familia?
La detención de María ha generado un profundo impacto emocional entre sus seres queridos. Su hijo Omar expresó la desesperación que sienten al estar separados de su madre, a quien considera el pilar fundamental de su vida. "La noticia nos destrozó a todos. Salimos corriendo de la escuela y del trabajo para estar juntos y garantizar la seguridad de mi madre", declaró Omar a Noticias Univision 21 Fresno.
Actualmente, María permanece bajo custodia de ICE, con alta probabilidad de deportación, lo que ha motivado a su comunidad a exigir su liberación inmediata y a visibilizar la preocupación por los inmigrantes que, tras décadas de vida en Estados Unidos, enfrentan un futuro incierto al intentar regularizar su situación.
