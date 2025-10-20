- Hoy:
VICTORIA para inmigrantes: tras 114 días detenido por ICE, un mexicano vendedor de paletas logra obtener la residencia
Un vendedor de paletas mexicano consigue la residencia legal en EE. UU. tras casi cuatro meses detenido por ICE, asegurando poder quedarse con su familia.
En un giro inesperado pero lleno de optimismo, Ambrocio Lozano, un inmigrante mexicano, consiguió finalmente la residencia permanente en Estados Unidos. Durante más de 20 años trabajó vendiendo paletas en Culver City, California. No obstante, tuvo que afrontar un largo proceso legal y estuvo 114 días detenido por ICE.
Ambrosio Lozano retomará la venta de paletas y helados en Culver City.
PUEDES VER: ALERTA migratoria: USCIS puede cancelar la Green Card y DEPORTAR a quienes inicien mal el trámite de ciudadanía
Así arrestaron en plena calle al inmigrante mexicano Ambrocio Lozano
El 23 de junio, Ambrocio, conocido cariñosamente como Enrique por sus clientes, fue arrestado por agentes de ICE mientras vendía paletas frente a una iglesia en Culver City. Su carrito quedó abandonado en la vía pública, lo que generó preocupación entre sus clientes y familiares.
La detención se produjo poco después de que Ambrocio asistiera a una cita relacionada con su Green Card, la cual ya había sido aprobada. Sin embargo, debido a su estatus migratorio, fue trasladado a varios centros de detención, incluidos El Paso, Texas, y Nuevo México. Durante su tiempo en custodia, enfrentó condiciones difíciles, como una dieta limitada y escasos momentos al aire libre.
Tras 114 días detenido por ICE, inmigrante mexicano logra obtener la residencia
Durante su detención, la familia de Ambrocio, con el apoyo de la comunidad y de su abogada de inmigración, buscó su liberación. Aunque inicialmente se intentó obtenerla mediante fianza, los cambios en la legislación dificultaron el proceso.
Sin embargo, el 15 de octubre, un juez de inmigración concedió a Ambrocio la residencia permanente bajo la Ley 245(i), que permite ajustar el estatus migratorio sin salir del país si se cumplen ciertos requisitos. Ebony Espinoza, su abogada, destacó que Ambrocio calificó para esta ley gracias a su matrimonio con una residente permanente, quien había iniciado una petición a su favor.
Un mensaje de esperanza y resiliencia
Tras su liberación, Ambrocio expresó su gratitud y esperanza: "No pierdan la fe. Sí se puede". Con su proceso de residencia concluido, espera regresar a las calles de Culver City para retomar su labor como vendedor de paletas y reencontrarse con sus fieles clientes. Su historia es un testimonio de perseverancia, apoyo comunitario y de la importancia de la fe en tiempos de adversidad.
