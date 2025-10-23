ALERTA inmigrantes: el NUEVO COSTO del pasaporte en octubre 2025 sorprende a miles de solicitantes

0
Sporting Cristal vs Universitario HOY por Liga 1
El Departamento de Estado actualizó las tarifas del pasaporte en EE. UU. desde octubre 2025. Conoce los nuevos precios y requisitos para obtenerlo.

Dara Rojas
Nuevas tarifas para tramitar el pasaporte en EE. UU. desde octubre
Nuevas tarifas para tramitar el pasaporte en EE. UU. desde octubre | Composición: Líbero/ Dara Rojas
El Departamento de Estado de Estados Unidos implementó nuevos costos para tramitar o renovar el pasaporte a partir de octubre de 2025. La actualización afecta tanto a ciudadanos nacidos en el país como a naturalizados que necesiten el documento para viajar o acreditar su nacionalidad.

La decisión marca un cambio histórico en la política laboral del gigante minorista

La medida establece montos diferenciados según la edad del solicitante, el tipo de trámite y el formato del documento (libreta, tarjeta o ambos). Las autoridades instan a revisar la información oficial en travel.state.gov antes de iniciar cualquier gestión, ya que los valores pueden variar según la modalidad elegida o el lugar de solicitud.

Pasaporte

El Departamento de Estado actualiza los costos y requisitos oficiales.

Cuánto cuesta el pasaporte estadounidense en 2025

De acuerdo con el Departamento de Estado, las tarifas vigentes son las siguientes:

Adultos (desde 16 años):

  • Libreta: US$130
  • Tarjeta: US$30
  • Libreta y tarjeta: US$160
  • Tarifa de aceptación: US$35 (solo para solicitudes presenciales)

Renovación:

  • Libreta: US$130
  • Tarjeta: US$30
  • Ambos: US$160
    (No se cobra tarifa de aceptación en renovaciones por correo o en línea)

Menores de 16 años:

  • Libreta: US$100
  • Tarjeta: US$15
  • Ambos: US$115
  • Tarifa de aceptación: US$35

El pago se realiza en dos partes: una al Departamento de Estado y otra al centro autorizado de aceptación (como oficinas postales o agencias designadas).

Documentos y pasos para tramitar tu pasaporte

El proceso de solicitud exige presentar:

  • Prueba de ciudadanía estadounidense (como acta de nacimiento o certificado de naturalización)
  • Identificación con foto vigente
  • Fotocopia de ambos documentos
  • Una fotografía reciente tipo pasaporte

Los trámites presenciales requieren llenar el formulario DS-11 y firmarlo ante un agente autorizado. Las renovaciones pueden hacerse por correo postal mediante el formulario DS-82, siempre que el documento anterior esté vigente y en buen estado.

Tiempos y costos de entrega

El procesamiento estándar demora entre 4 y 6 semanas, mientras que la opción rápida cuesta US$60 adicionales y acorta la espera a 2 o 3 semanas. También se puede solicitar un envío exprés con un costo extra de US$22,05.

Vigencia del pasaporte estadounidense

El pasaporte tiene una validez de 10 años para adultos y 5 años para menores. La tarjeta de pasaporte comparte los mismos plazos y es útil para viajes por tierra o mar hacia Canadá, México o el Caribe.

El Departamento de Estado recomienda verificar siempre las tarifas actualizadas antes de pagar, ya que los costos pueden cambiar anualmente.

