ALERTA inmigrantes: el NUEVO COSTO del pasaporte en octubre 2025 sorprende a miles de solicitantes
El Departamento de Estado actualizó las tarifas del pasaporte en EE. UU. desde octubre 2025. Conoce los nuevos precios y requisitos para obtenerlo.
El Departamento de Estado de Estados Unidos implementó nuevos costos para tramitar o renovar el pasaporte a partir de octubre de 2025. La actualización afecta tanto a ciudadanos nacidos en el país como a naturalizados que necesiten el documento para viajar o acreditar su nacionalidad.
La medida establece montos diferenciados según la edad del solicitante, el tipo de trámite y el formato del documento (libreta, tarjeta o ambos). Las autoridades instan a revisar la información oficial en travel.state.gov antes de iniciar cualquier gestión, ya que los valores pueden variar según la modalidad elegida o el lugar de solicitud.
El Departamento de Estado actualiza los costos y requisitos oficiales.
Cuánto cuesta el pasaporte estadounidense en 2025
De acuerdo con el Departamento de Estado, las tarifas vigentes son las siguientes:
Adultos (desde 16 años):
- Libreta: US$130
- Tarjeta: US$30
- Libreta y tarjeta: US$160
- Tarifa de aceptación: US$35 (solo para solicitudes presenciales)
Renovación:
- Libreta: US$130
- Tarjeta: US$30
- Ambos: US$160
(No se cobra tarifa de aceptación en renovaciones por correo o en línea)
Menores de 16 años:
- Libreta: US$100
- Tarjeta: US$15
- Ambos: US$115
- Tarifa de aceptación: US$35
El pago se realiza en dos partes: una al Departamento de Estado y otra al centro autorizado de aceptación (como oficinas postales o agencias designadas).
Documentos y pasos para tramitar tu pasaporte
El proceso de solicitud exige presentar:
- Prueba de ciudadanía estadounidense (como acta de nacimiento o certificado de naturalización)
- Identificación con foto vigente
- Fotocopia de ambos documentos
- Una fotografía reciente tipo pasaporte
Los trámites presenciales requieren llenar el formulario DS-11 y firmarlo ante un agente autorizado. Las renovaciones pueden hacerse por correo postal mediante el formulario DS-82, siempre que el documento anterior esté vigente y en buen estado.
Tiempos y costos de entrega
El procesamiento estándar demora entre 4 y 6 semanas, mientras que la opción rápida cuesta US$60 adicionales y acorta la espera a 2 o 3 semanas. También se puede solicitar un envío exprés con un costo extra de US$22,05.
Vigencia del pasaporte estadounidense
El pasaporte tiene una validez de 10 años para adultos y 5 años para menores. La tarjeta de pasaporte comparte los mismos plazos y es útil para viajes por tierra o mar hacia Canadá, México o el Caribe.
El Departamento de Estado recomienda verificar siempre las tarifas actualizadas antes de pagar, ya que los costos pueden cambiar anualmente.
