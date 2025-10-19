ALERTA en Walmart: empleados de tienda en Nuevo México colaboraron con agentes de ICE en una REDADA contra inmigrantes

Un nuevo video viral ha generado controversia en Estados Unidos tras mostrar a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utilizando una pistola eléctrica contra un hombre dentro de una tienda Walmart en Albuquerque, Nuevo México. La grabación, ampliamente difundida en redes sociales, expone un momento de tensión donde empleados del local habrían colaborado con los agentes federales en el operativo.

El incidente fue confirmado por ICE, indicando que el hombre, de nacionalidad venezolana, se encontraba en el país de forma ilegal y huyó de los agentes hacia la tienda, lo que derivó en su captura dentro del establecimiento comercial.

Video muestra arresto violento dentro de Walmart

En el video, compartido por la cadena KRQE (Nexstar), se observa a tres agentes, dos de ellos con chalecos tácticos y mascarillas, acorralando a un hombre en uno de los pasillos de Walmart. Segundos después, uno de ellos acciona un táser, haciendo que el sujeto caiga al suelo mientras grita desesperadamente.

ICE captura a inmigrante en Walmart con ayuda de los empleados.

Testigos denunciaron que empleados de Walmart impidieron el paso de los clientes al área, permitiendo que el operativo continuara sin interrupciones. La reacción en redes fue inmediata, donde muchos calificaron la colaboración de los trabajadores como poco ética y alarmante, especialmente ante el uso de fuerza dentro de una tienda abierta al público.

ICE justifica el uso del táser y revela antecedentes del detenido

En un comunicado oficial, ICE aseguró que el individuo "representaba una amenaza inmediata para los agentes, compradores y empleados", justificando así el uso de la fuerza. La agencia explicó que el uso del táser buscaba "mitigar la amenaza y evitar una mayor escalada". Además, ICE reveló que el hombre había sido arrestado previamente por el Departamento de Policía de Albuquerque, acusado de conducir ebrio, resistirse al arresto, obstruir a un oficial y evadir a la policía.

Debido a este historial, la agencia calificó al individuo como un peligro para la comunidad. "Estas decisiones nunca se toman a la ligera, pero la seguridad de los oficiales y la protección del público siguen siendo prioridades principales", concluyó ICE en su declaración enviada a los medios.