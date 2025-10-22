Recientemente, una clienta de TJ Maxx e influencer ha causado furor en TikTok tras compartir un video en el que evidencia su frustrante vivencia en la tienda estadounidense En la grabación, la mujer relata cómo los empleados la insistieron de manera reiterada para que se inscribiera en una tarjeta de crédito, a pesar de que ella ya había expresado su negativa.

La situación ha ocasionado un amplio debate en las redes sociales sobre las tácticas de ventas agresivas en el comercio minorista. AQUÍ más detalles.

TikToker expone su experiencia en TJMaxx y revela que la presionaron a aceptar una tarjeta