0
EN DIRECTO
Real Madrid vs Juventus EN VIVO por Champions League
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

ALERTA en TJMaxx: TikToker expone su frustrante experiencia en tienda y revela que la presionaron a aceptar una tarjeta de crédito

A través de TikTok, una influencer compartió su experiencia en TJMaxx. ¿Por qué se volvió viral y qué promoción de la tienda fue cuestionada por ella?

Melanni Miranda
TJMaxx: TikToker expone su frustrante experiencia en tienda.
TJMaxx: TikToker expone su frustrante experiencia en tienda. | Composición Líbero/ Melanni Miranda.
COMPARTIR

Recientemente, una clienta de TJ Maxx e influencer ha causado furor en TikTok tras compartir un video en el que evidencia su frustrante vivencia en la tienda estadounidense En la grabación, la mujer relata cómo los empleados la insistieron de manera reiterada para que se inscribiera en una tarjeta de crédito, a pesar de que ella ya había expresado su negativa.

La situación ha ocasionado un amplio debate en las redes sociales sobre las tácticas de ventas agresivas en el comercio minorista. AQUÍ más detalles.

Peligro en Walmart: cierran tienda tras tiroteo que dejó a una persona herida.

PUEDES VER: PELIGRO en Walmart de Anchorage: reportan CIERRE indefinido de tienda tras lamentable tiroteo que dejó a una persona herida

TikToker expone su experiencia en TJMaxx y revela que la presionaron a aceptar una tarjeta

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

Lo más visto

  1. PELIGRO en Walmart de Anchorage: reportan CIERRE indefinido de tienda tras lamentable tiroteo que dejó a una persona herida

  2. Ley federal REAL ID dio excelente noticia en EE. UU.: en estos estados puedes sacar tu LICENCIA de conducir sin seguro social

  3. PELIGRO en Walmart: Asaltantes escapan con $200,000 tras AUDAZ ROBO "de película" en supermercado de Tonalá

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano