ALERTA en TJ Maxx de Shreveport: hombre es detenido tras robo en tienda y descubren que tuvo 20 arrestos previos
Hombre sospechoso y acusado de robo en TJ Maxx fue atrapado nuevamente, esto luego de 20 arrestos previos en Estados Unidos. ¿Recibirá fuerte sanción?
Recientemente, un hombre con un largo historial de robos fue arrestado el 13 de octubre de 2025 por detectives, quienes lo evidenciaron al verlo robando en una tienda TJ Maxx, en Estados Unidos, durante una operación. ¿Es la primera vez que participa en un hurto a tiendas minoristas en el país americano? AQUÍ los detalles.
TJ Maxx: hombre es detenido tras robo y descubren que tuvo 20 arrestos previos
‘Ktalnews’ y otros medios internacionales informaron que, el Departamento de Policía de Shreveport (SPD), arrestó de manera inmediata a Gerald Odom, esto luego de ser sorprendido robando en una tienda TJ Maxx, en Estados Unidos.
TJ Maxx: hombre es detenido tras robo y descubren que tuvo 20 arrestos previos.
Según los últimos informes, se conoció que, el personal de prevención de pérdidas de dicha tienda, había visto a Odom quitando etiquetas de precios y ocultando mercancía. Tras ello, detectives encubiertos, quienes esperaban afuera como parte de una operación de hurto minorista, no dudaron en detenerlo de inmediato a las afueras del establecimiento.
Luego, se reportó que las autoridades recuperaron mercancía robada tanto de TJ Maxx como de otras tiendas. Asimismo, lo que llamó la atención a la hora del arresto de Odom fue su largo historial delictivo, pues, según el SPD, contaba con 20 arrestos previos y 18 condenas vinculadas a robos.
¿Qué cargos enfrenta Odom tras ser evidenciado robando en tienda de EE. UU.?
Por otro lado, es importante mencionar que Odom, tras lo sucedido, fue ingresado en la cárcel de la ciudad de Shreveport por el cargo de hurto grave (habitual), dada la reincidencia en sus crímenes, todos en relación a robos.
Además, las autoridades estadounidenses descubrieron que él también contaba con una orden de arresto activa pendiente por agresión, lo que sumó un cargo adicional a su ingreso. Hasta el momento, no se conoce más al respecto.
