Recientemente, Herbert Hume, un hombre de 37 años y residente en Joliet, Illionis, ha recibido graves acusaciones que incluyen cuatro cargos por conducir bajo los efectos del alcohol y dos por agresión agravada, esto luego de haber sido hallado como culpable de un atropello contra una adulta mayor en reconocida empresa minorista del país americano.

Hasta el momento, se conoció aquella información de autoridades frente al incidente, situación que ha generado gran preocupación en la comunidad.

Detienen a hombre tras ser acusado de atropellar a adulta mayor en Walmart

'Wjol' y otros medios policiales informaron sobre el accidente que se llevó a cabo el último 7 de octubre de 2025, en el estacionamiento de Walmart, ubicado en 2424 West Jefferson Street, donde se identificó a Hume como el conductor del Chevrolet Cruze, vehículo que atropelló a una mujer de 74 años, causándole lesiones graves.

Tras el impacto, Hume intentó escapar, pero fue detenido de inmediato por varios transeúntes que intervinieron para socorrer a la víctima, de la cual no se ha revelado más datos al respecto.

Por su parte, las autoridades se manifestaron y dejaron la hipótesis de que el consumo de alcohol podría haber influido en el incidente, basándose en las observaciones realizadas a Hume y en las pruebas complementarias recabadas durante la investigación. No se conoce más sobre la situación del hombre.

Conducciones que no respetan las normas de tránsito en el estado

En los últimos reportes, se han registrado diversos accidentes de tránsito y de alto. Hace poco, las autoridades lograron detener el vehículo, en el que se encontraba Akers, un joven que habría desobedecido las señales de luz azul, tuvo conducción temeraria y portó un vaso de alcohol en el auto, esto mediante la colocación estratégica de dispositivos de detención en el camino.

Al momento de su arresto, Akers se resistió a bajar del camión, por lo que fue trasladado primero a un hospital antes de ser ingresado en la cárcel del condado de Oconee. Luego, fue liberado. Al respecto, la policía señaló lo siguiente: "La cooperación de la ciudadanía y la atención de nuestros oficiales evitaron un desenlace más grave".