Recientemente, en el condado de Marion, se confirmó el arresto de un hombre que contaba con antecedentes penales, entre las que figuran tres condenas por delitos graves de robo. Vale resaltar que, su detención se produjo semanas después de que, presuntamente, intentara sustraer más de 480 dólares en productos de un Walmart de la zona en Estados Unidos. AQUÍ los detalles.

Walmart: reportan arresto hombre acusado de robar más de $480 en productos

'Ocala-news' informó sobre más detalles sobre el robo que se registró el jueves 21 de agosto a las 5:45 p. m. en el Walmart situado en 11012 N Williams Street, Dunnellon. Según los datos, aquel día, un individuo manejaba un carrito repleto de mercancía valorada en cientos de dólares cuando un recepcionista lo interceptó, solicitándole un recibo de compra.

Walmart: reportan arresto hombre acusado de robar más de $480 en productos.

El sospechoso, quien había pasado por las cajas sin efectuar ningún pago, se negó a presentar comprobante alguno y abandonó la tienda a bordo de un Mitsubishi sedán color borgoña, dejando atrás los artículos sustraídos. Entre los objetos robados se encontraban una lona resistente, ropa, un par de zapatillas deportivas, una aspiradora, papel tapiz y tiras de luces LED, entre otros.

Tras el hecho, se reveló que detective del MCSO revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad y logró identificar al sospechoso como Joshua Paul Curry, de 42 años, residente de Williston. El informe señaló que el detective tenía conocimiento previo de Curry y reconoció que conducía un Mitsubishi sedán de 2007, el mismo vehículo utilizado en su fuga.

Antecedentes de Joshua Paul Curry y su situación tras robo en Walmart

Por otro lado, en una revisión de los antecedentes penales de Curry, se conoció que él cuenta con tres condenas previas por robo, siendo la última en el condado de Levy, ocurrida en diciembre del año pasado. A finales de agosto, se emitió una orden de arresto en su contra, lo que llevó a su detención y traslado a la cárcel del condado de Marion el martes 14 de octubre.

En la actualidad, Curry permanece bajo custodia sin derecho a fianza, enfrentando cargos por hurto menor en segundo grado, lo que representa su tercer delito o uno posterior. Se espera que el acusado se presente ante el tribunal a las 9 a. m. del martes 18 de noviembre, según los registros penitenciarios.