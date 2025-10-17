Recientemente, un hombre de Tavares, Florida, en Estados Unidos, se ha visto envuelto en una complicada situación, esto luego de ser acusado ante el tribunal de, presuntamente, reclutar a dos menores de edad para se unan a él y roben en conjunto mercancía en un Walmart de Leesburg. AQUÍ más detalles. ¿Será encarcelado?

Arrestan a hombre que reclutaba a menores para que se unan a él en robo en Walmart

'Leesburg-news' y otros medios internacionales compartieron información relevante sobre el último robo que se registró en un Walmart de Lessburg, en Florida, donde un hombre, el cual responde al nombre de Christopher Anderson, de 29 años, terminó siendo detenido junto a otras dos personas.

Según lo que se reveló en un informe del Departamento de Policía del lugar, un agente se presentó en una tienda situada en 2501 Citrus Blvd, esto luego de recibir un reporte de robo, aproximadamente a las 6:25 p. m. del sábado 4 de octubre. Allí, el departamento de prevención de pérdidas detuvo a tres individuos, entre los cuales se encontraba el joven Anderson.

Asimismo, se informó que, al llegar al establecimiento, el agente se encontró con un empleado de prevención de pérdidas, quien le relató que tres individuos sospechosos habían ocultado productos y evadido los puntos de venta, siendo finalmente detenidos en la entrada. Pese a que el empleado pidió que solo se procesara a Anderson, los otros dos menores también se vieron afectados con el hecho.

El empleado resaltó que Anderson escaneó tres artículos de su carrito y pagó el resto de la compra, mientras que los otros dos, que eran menores de edad, llevaban mercancía oculta. La suma total de los productos robados alcanzaba los 45,86 dólares.

Otro testigo afirmó haber observado a Anderson entregarles artículos a los menores para que los escondieran en sus cinturones. Posteriormente, se dirigieron a la caja de autoservicio, donde Anderson pasó la mercancía por el escáner. Intentaron abandonar el lugar, pero fueron interceptados en la salida, tal como se corroboró en el informe.

¿Qué dijo Christopher Anderson tras ser detenido y expuesto en el robo, junto a los menores?

Por su parte, el joven en mención no dudó en confirmar haber sido el autor del robo en una tienda. Tras observar detenidamente las imágenes de vigilancia, contó cómo había sucedido el hecho. Aseguró que usó la "pistola de escaneo" para escanear los artículos del carrito, pero que dejó pasar tres de manera intencional.

Hasta el momento, la situación de los menores no se conoce, pero con respecto a él, se le dio una citación por el delito menor por hurto en un comercio minorista menor y también se le birndó una fecha de audiencia judicial, que se llevará a cabo el próximo 22 de octubre.