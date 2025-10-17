¡Atención, clientes en Walmart! Es importante saber que, todas las tiendas de esta cadena se han convertido en sitios cotidianos en la vida diaria de muchos estadounidenses. Si bien, la empresa americana trabaja arduamente para brindar un ambiente seguro a sus fieles consumidores, los accidentes pueden suceder.

Desde resbalones, caídas graves, incidentes con productos que hasta se desploman o accidentes en el estacionamiento, es bueno conocer todos los pasos a seguir y las recomendaciones tras sufrir una lesión en uno de sus establecimientos. A continuación, te revelamos la guía que te proporcionará instrucciones detalladas y ejemplos que facilitarán la gestión de las consecuencias de estos posibles sucesos.

Walmart: GUÍA sobre cómo lidiar con caídas, incidentes y más en tienda

En Líbero, te compartimos una guía que te servirá de mucho si sufriste una lesión o terminaste herido en Walmart, pues es una experiencia desalentadora y muy preocupante. La carga emocional y física de estos incidentes no deben pasar por alto. AQUÍ todo sobre cómo proteger tus derechos y obtener, si es necesario, una compensación. ¿Qué incidentes pueden llevar a un reclamo?

Walmart: conoce la GUÍA sobre cómo presentar un reclamo, lidiar con caídas y más.

Sabías que, en la nación americana, esta compañía es una de las más importantes, pero en sus tiendas, también se han venido reportando hechos que ponen en riesgo a los clientes. Los incidentes en Walmart pueden manifestarse de diversas maneras, destacando los siguientes tipos:

Los accidentes de resbalón y caída son comunes , frecuentemente provocados por pisos húmedos, derrames o un mantenimiento deficiente en las áreas de tránsito.

, frecuentemente provocados por pisos húmedos, derrames o un mantenimiento deficiente en las áreas de tránsito. Los tropiezos y caídas suelen ser el resultado de suelos irregulares, escombros o obstáculos que se encuentran en los pasillos.

En los estacionamientos, se presentan colisiones entre vehículos, así como accidentes que involucran a peatones o carritos de compras .

. La caída de mercancías representa un riesgo significativo, ya que productos mal apilados o mal colocados en los estantes pueden ocasionar lesiones a los consumidores.

Los accidentes causados por carritos de compras defectuosos también pueden resultar en situaciones peligrosas y lesiones.

¿Cómo reclamar frente a alguno de estos incidentes o, en el peor de los casos, en un accidente?

En la nota también te revelamos cómo reclamar y hacer valer tus derechos si te sucede alguna de las situaciones en mención, los pasos y más: