ALERTA en Walmart de Florida: Departamento de Policía se pronuncia tras amenaza de bomba en tienda y sorprende con revelación
Reciente amenaza de bomba en Walmart de Cape Coral, en Florida, EE. UU. fue un reporte falso. ¿Quién es el sospechoso y el creador de la preocupante situación?
Recientemente, se confirmó que, la última amenaza de bomba reportada en un Walmart de Cape Coral, en Florida, Estados Unidos, la cual sucedió el martes 14 de octubre, fue totalmente infundada y falsa. Las autoridades estadounidenses realizaron las investigaciones pertinentes y determinaron que no existía riesgo alguno para los clientes y empleados del establecimiento. A continuación, lo que se sabe al respecto.
PUEDES VER: ALERTA en Walmart: autoridades de Georgia reportan la búsqueda inmediata de hombre acusado de gran ROBO a tienda
Alerta en Walmart: Departamento de Policía se pronuncia tras amenaza de bomba
'Gulfcoastnewsnow' y otros medios policiales se pronunciaron con respecto a la amenaza de bomba que se informó en el estado de Florida, al interior de una tienda Walmart. Este hecho generó pánico y mucha incertidumbre entre los clientes de la compañía estadounidense.
En tanto, el Departamento de Policía de Cape Coral, decidió aclarar la situación y asegurar, luego de varias investigaciones que, el presunto explosivo, reportado en un Walmart de Pine Island Road, resultó ser una alerta infundada.
Los agentes del estado acudieron al establecimiento tras recibir la amenaza, pero tras un exhaustivo análisis, determinaron que no había fundamento, lo que permitió que la situación se normalizara rápidamente y que se rechazara un intento de ataque dentro del local, el cual es uno de los más importantes del país americano.
Buscan a hombre acusado de robo en Walmart, ¿de quién se trata?
Por otro lado, las autoridades de Georgia resaltaron la búsqueda de un hombre sospechoso de haber cometido un robo en un Walmart local. Según reportes de 'Wsaw' y otros medios, el Departamento de Policía del Condado de Chatham (CCPD) está activamente investigando el incidente.
La Policía de Nueva York, con respecto a este hecho, reafirmó su total colaboración para identificar al individuo y ha instado a la comunidad a aportar cualquier información que pueda ser útil para el caso. Los ciudadanos son alentados a comunicarse con las autoridades para ayudar en la investigación.
