Recientemente, la situación se tornó tensa en una tienda Walmart, cuando la policía de Bozeman, en EE. UU., tuvo que intervenir ante la presencia de un hombre que, según los reportes oficiales, tenía en su poder un bastón y profería gritos a los empleados, utilizando una silla de ruedas eléctrica como un ariete (arma).

De acuerdo con los documentos, se informó que los agentes de este estado fueron alertados sobre el incidente aproximadamente a las 6 p. m. del 16 de octubre, día en el que recibieron constantes avisos sobre el comportamiento agresivo y descontrolado de un sujeto en la sección de electrónica de la tienda estadounidense. ¿De quién se trata? ¿Qué sucedió? AQUÍ los detalles.

Walmart: arrestan a adulto mayor tras escena salvaje en estacionamiento

Medios de Bozeman compartieron más datos sobre este caso, en el que se conoció que, los agentes de la policía, identificados como Moore y Nyquist, llegaron a la intersección de la calle Oak y el estacionamiento de Walmart, donde encontraron a Richard Elliott, un hombre de 59 años. Elliott sostenía un bastón y se había negado a soltarlo cuando se le solicitó.

Al acercarse, los oficiales señalaron que Elliott desobedecía las órdenes, continuando con gritos y resistencia a la detención, lo que llevó a un forcejeo que culminó con su caída al suelo. Pese a los intentos de los agentes por controlarlo, Elliott persistió en su resistencia, lo que obligó a utilizar un dispositivo de envoltura para someterlo.

Los guardias de seguridad de la compañía estadounidense, tras el incidente, resaltaron que Elliott había intentado embestirlos con un scooter de movilidad de la tienda, chocando posteriormente contra un expositor de bebidas energéticas Red Bull. Además, se acercaba a los clientes con su bastón, generando gran temor entre los presentes.

¿Cuál es la situación que afronta el adulto mayor en EE. UU.?

Elliott, el hombre que fue protagonista de un fuerte incidente en este Walmart de EE. UU., fue trasladado al Centro de Detención del Condado de Gallatin, donde enfrenta múltiples cargos, incluyendo agresión con arma, alteración del orden público, resistencia al arresto y daños criminales.

Cabe precisar que, hasta el momento, no se conoce más detalles sobre su situación o algún dato adicional. Tampoco se han revelado testimonios confirmados por parte de los trabajadores o demás.