El 13 de octubre, el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó un conjunto de leyes, entre las cuales resaltaron tres proyectos enfocados en mejorar las condiciones laborales de un grupo específico de trabajadores. Entre las medidas aprobadas, ha llamado la atención el aumento en el salario mínimo para los bomberos que se encuentran en prisión. ¿Cómo así? AQUÍ los detalles.

Newsom firma ley y aumenta el salario mínimo a estos trabajadores en California

Luego de los devastadores incendios en Los Ángeles, EE. UU., ocurridos en enero de 2025, la autoridad de este estado ha decidido aprobar un sorpresivo aumento en el salario mínimo para todos los reclusos que participaron en la lucha contra incendios en California.

Con la nueva medida se busca reconocer el esfuerzo de estos individuos, quienes ahora recibirán el salario mínimo federal de manera inmediata, financiado a través del presupuesto estatal.

Tal como difundió 'La Nación', el mandatario respaldó proyecto de ley AB 247, promovido por el asambleísta Isaac Bryan, representante demócrata de Los Ángeles. En la propuesta original, se planteaba un pago por hora de 19 dólares, pero finalmente se acordó ajustarlo al mínimo federal de US$7,25 por hora.

Hasta el momento, el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR) ha registrado que existen 1.981 personas encarceladas trabajando en campamentos de bomberos. Con información de CalMatters se reveló que los reclusos recibían entre US$5,80 y US$10,24 por todo un día. Sin duda, un notable aumento que ya entró en vigencia.

¿Cuáles son los dos otros proyectos que firmó Newsom en California?