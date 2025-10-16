La MEJOR noticia para ciudadanos en EE. UU.: a partir de HOY, pueden ingresar legalmente a estos países de Europa y recibir beneficios
Ahora, el pasaporte estadounidense incorporará nuevos beneficios para facilitar el cruce de fronteras. ¿De qué trata esta actualización y a quiénes favorece?
Aviso importante: recientemente, se anunció que todos los ciudadanos de EE. UU. pueden acceder de manera más fácil a los países europeos y sin la necesidad de visados ni de completar formularios previos, esto gracias al nuevo Sistema de Entrada y Salida (EES) de la Unión Europea. ¿Cómo así? ¿De qué trata?
Cabe resaltar que la iniciativa representa el gran avance que existe en el control fronterizo en Europa, reemplazando el tradicional sello físico en el pasaporte por un registro digital automatizado. A continuación, los detalles y las mejores oportunidades que ahora tendrán las personas estadounidenses.
Los ciudadanos estadounidenses pueden ingresar legalmente a estos países de Europa
'El Cronista' y otros medios internacionales informaron que, con la última implementación del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (EES), que registra las entradas y salidas de viajeros de países no pertenecientes a la Unión Europea, todos los ciudadanos del país de Donald Trump disfrutarán de diversas ventajas al visitar 29 naciones europeas.
Ahora, los ciudadanos estadounidenses pueden ingresar legalmente a estos países de Europa.
A continuación, te revelamos los beneficios que tiene, a partir de ahora:
- Ya no será necesario gestionar visados o permisos especiales para estancias cortas, las cuales abarcan incluso hasta 90 días dentro de un período de 180 días.
- Los ciudadanos estadounidenses solo tendrán que presentar un pasaporte válido, el cual será escaneado en quioscos automáticos ubicados en aeropuertos y puntos de control fronterizo.
- Este nuevo sistema también permitirá un registro automático de las fechas de entrada y salida, eliminando así posibles errores, pérdidas de sellos o acusaciones de sobreestadía.
- Asimismo, los viajeros frecuentes se beneficiarán de un proceso más ágil, pues sus datos biométricos quedarán guardados por si desean realizar próximas visitas.
Lista de países a los que pueden ingresar sin necesidad de presentar visa o permisos
Cabe resaltar que, tras el anuncio de nuevas disposiciones oficiales de la Unión Europea, el sistema de entrada y salida se enfocará en los viajeros que crucen las fronteras de estas naciones:
- Alemania
- Austria
- Bélgica
- Bulgaria
- Croacia
- Chequia (República Checa)
- Dinamarca
- Eslovaquia
- Eslovenia
- España
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Grecia
- Hungría
- Islandia
- Italia
- Letonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Malta
- Noruega
- Países Bajos
- Polonia
- Portugal
- Rumania
- Suecia
- Suiza
Los pasos para presentar el registro digital e ingresar a Europa sin inconveniente:
- El ciudadano estadounidense debe mostrar el pasaporte biométrico en los quioscos del aeropuerto o en lugar específico del control fronterizo.
- Registrar las huellas digitales y colocar una foto facial.
- Esperar un momento hasta que el sistema verifique y dé la autorización de la entrada.
- El registro, de manera inmediata, quedará vinculado al documento de viaje hasta en un plazo máximo de 90 días de estancia. ¡A tomar en cuenta!
