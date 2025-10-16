Recientemente, la embajada de Estados Unidos en México impactó al confirmar la implementación de una sanción de 5.000 dólares, equivalente a aproximadamente 92.300 pesos mexicanos, para todas las personas que crucen la frontera de forma "ilegal". Esta drástica decisión forma parte de un endurecimiento de las políticas migratorias establecidas por la administración del presidente Donald Trump y su actual gobierno.

Multa de 5.000 dólares para los que crucen ilegalmente la frontera de EE. UU. con México

La prensa internacional difundió la última acción del portavoz de la embajada de Estados Unidos en México, David Arizmendi, quien anunció mediante un video en la plataforma 'X' la implementación de una nueva sanción de 5.000 dólares para quienes crucen de manera ilegal la frontera con rumbo al suelo estadounidense.

Esta firme y nueva medida se dio a conocer el mismo día en que el Gobierno de Trump comunicó que, a partir de hoy, jueves 16 de noviembre, se establecerá una tarifa de 1.000 dólares para los nuevos beneficiarios del 'parole', un permiso de residencia temporal otorgado a migrantes por motivos humanitarios urgentes.

Cabe resaltar que, según un comunicado oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), este cargo se aplicará a cualquier extranjero que obtenga un permiso de permanencia temporal en el país americano, a menos que cumpla con alguna excepción. ¡A tomar en cuenta!

¿Qué más debes conocerse sobre este anuncio y nueva multa para ilegales?

Por otro lado, es bueno mencionar que esta última modificación en las tarifas afectará de manera considerable a los extranjeros que obtengan un permiso de permanencia temporal en EE. UU. mediante este programa.

La medida también incluye a quienes tienen solicitudes pendientes de aprobación. No obstante, se contemplan excepciones para situaciones de emergencia médica o asistencia a funerales.