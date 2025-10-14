Trump se lamenta y arremete contra la revista Time por impactante motivo: "La peor de…"

No fue de su total agrado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió a muchos tras aparecer en la portada de la revista Time, la cual se llevó a cabo recientemente, coincidiendo con el alto al fuego entre Israel y Hamás. Si bien, el republicano aprobó haber sido la imagen de esta edición, no dudó en criticar la imagen elegida, argumentando que no resaltan su cabello. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la polémica foto?

La revista Time decidió que, el tema principal de su portada sea sobre el reciente acuerdo de paz en Gaza, destacando que "los rehenes israelíes vivos retenidos en Gaza han sido liberados como parte de la primera fase del plan de paz de Donald Trump, junto con la excarcelación de prisioneros palestinos". La imagen que acompañó la noticia fue rechazada de inmediato por el mandatario estadounidense.

Y es que, la imagen elegida por la prestigiosa revista, evidencia un primer plano en contrapicado, en el que se vio el reflejo del sol en el cabello de Trump creando un halo blanco. Este efecto visual capturó la atención del público, pero también del líder de EE. UU.

El multimillonario usó su red social Truth Social para referirse al respecto: "La revista Time ha escrito un artículo bastante bueno sobre mí, pero la foto es quizás la peor de todos los tiempos". Luego, habló sobre el presunto intento de "hacer desaparecer" su cabello en la fotografía y por incluir un elemento que describió como "una corona flotante, pero extremadamente pequeña", lo que consideró "realmente extraño".

En ese sentido, Trump señaló que nunca ha sido fanático de ser fotografiado desde ángulos bajos, pero resaltó que esa imagen, en específico, es "muy mala" y merece ser denunciada.

¿Trump considera que la imagen que difundió Times tiene otro fin?

Por otro lado, llamó la atención la respuesta de Trump, quien usó las redes para no mostrarse a favor de la imagen suya utilizada para la portada de la última edición de Times, dejando entrever una finalidad que iría más allá de solo una publicación.

"¡Qué raro! Nunca me ha gustado tomar fotos desde ángulos inferiores, pero esta es una foto pésima y merece ser criticada. ¿Qué están haciendo y por qué?", enfatizó.